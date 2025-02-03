03 февраля 2025

Мэрия Челябинска прокомментировала задержание директора «Трасса 74» Ефимова

Мэрия Челябинска оказывает следствию содействие в деле директора «Трасса 74»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мэрия Челябинска заинтересована во всестороннем расследовании Фото:

В администрации Челябинска прокомментировали задержание директора МБУ «Трасса 74» Сергея Ефимова. Там сообщили, что со стороны мэрии следствию оказывается полное содействие.

«Администрация города заинтересована во всестороннем расследовании. С нашей стороны следствию оказывается полное содействие», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии областного центра.

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Сотрудники региональных управлений СКР и ФСБ пришли за Ефимовым утром 4 февраля. Задержание проводилось в рамках уголовного дела, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Предварительно, топ-менеджер разместил на земле, выделенной «Трассе 74» для строительства гоночного трека, асфальтный завод.

По данным URA.RU, в качестве взяткодателя выступил Арайик Закоян, сын Мясника Закояна, проходящего по делу дорожной ОПГ. Деньги Ефимов получал на протяжении нескольких лет. Общая сумма вознаграждения составила не менее 4 млн рублей.

Сейчас Ефимов задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело, он допрошен в качестве подозреваемого. После предъявления обвинений ему изберут меру пресечения. Следователями выполняются иные следственные и процессуальные действия, в том числе направленные на выявление иных эпизодов преступной деятельности, а также сбор и закрепление доказательственной базы.

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В администрации Челябинска прокомментировали задержание директора МБУ «Трасса 74» Сергея Ефимова. Там сообщили, что со стороны мэрии следствию оказывается полное содействие. «Администрация города заинтересована во всестороннем расследовании. С нашей стороны следствию оказывается полное содействие», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии областного центра. Сотрудники региональных управлений СКР и ФСБ пришли за Ефимовым утром 4 февраля. Задержание проводилось в рамках уголовного дела, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Предварительно, топ-менеджер разместил на земле, выделенной «Трассе 74» для строительства гоночного трека, асфальтный завод. По данным URA.RU, в качестве взяткодателя выступил Арайик Закоян, сын Мясника Закояна, проходящего по делу дорожной ОПГ. Деньги Ефимов получал на протяжении нескольких лет. Общая сумма вознаграждения составила не менее 4 млн рублей. Сейчас Ефимов задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело, он допрошен в качестве подозреваемого. После предъявления обвинений ему изберут меру пресечения. Следователями выполняются иные следственные и процессуальные действия, в том числе направленные на выявление иных эпизодов преступной деятельности, а также сбор и закрепление доказательственной базы.
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