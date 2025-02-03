Мэрия Челябинска прокомментировала задержание директора «Трасса 74» Ефимова

В администрации Челябинска прокомментировали задержание директора МБУ «Трасса 74» Сергея Ефимова. Там сообщили, что со стороны мэрии следствию оказывается полное содействие.
«Администрация города заинтересована во всестороннем расследовании. С нашей стороны следствию оказывается полное содействие», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии областного центра.
Сотрудники региональных управлений СКР и ФСБ пришли за Ефимовым утром 4 февраля. Задержание проводилось в рамках уголовного дела, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Предварительно, топ-менеджер разместил на земле, выделенной «Трассе 74» для строительства гоночного трека, асфальтный завод.
По данным URA.RU, в качестве взяткодателя выступил Арайик Закоян, сын Мясника Закояна, проходящего по делу дорожной ОПГ. Деньги Ефимов получал на протяжении нескольких лет. Общая сумма вознаграждения составила не менее 4 млн рублей.
Сейчас Ефимов задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело, он допрошен в качестве подозреваемого. После предъявления обвинений ему изберут меру пресечения. Следователями выполняются иные следственные и процессуальные действия, в том числе направленные на выявление иных эпизодов преступной деятельности, а также сбор и закрепление доказательственной базы.
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