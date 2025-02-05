Кавказцев, вымогавших деньги у сослуживцев, челябинский суд отправил в колонию

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Один из осужденных признан виновным в 12-ти преступлениях
Один из осужденных признан виновным в 12-ти преступлениях Фото:

Трех призывников из Северного Кавказа, которые вымогали деньги и телефоны у своих сослуживцев-земляков, Магнитогорский гарнизонный военный суд в Челябинской области отправил в колонию на срок от шести до восьми лет. Об этом сообщила пресс-служба суда. 

«Рассмотрено уголовное дело в отношении трех военнослужащих по призыву, призванных из республик Северного Кавказа, которые группой лиц по предварительному сговору, вымогали денежные средства и мобильные телефоны у своих земляков, а также применяли к ним физическую силу. Осужденным назначено восемь, семь и шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — сообщила пресс-служба суда на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». 

Один из потерпевших попал в больницу после очередного «нравоучения» со стороны земляка, который пытался воспитать в нем мужчину. Тогда следователи и вышли на ОПГ. Один военнослужащий признан виновным в совершении двенадцати преступлений, второй — восьми, третий — шести.

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Трех призывников из Северного Кавказа, которые вымогали деньги и телефоны у своих сослуживцев-земляков, Магнитогорский гарнизонный военный суд в Челябинской области отправил в колонию на срок от шести до восьми лет. Об этом сообщила пресс-служба суда.  «Рассмотрено уголовное дело в отношении трех военнослужащих по призыву, призванных из республик Северного Кавказа, которые группой лиц по предварительному сговору, вымогали денежные средства и мобильные телефоны у своих земляков, а также применяли к ним физическую силу. Осужденным назначено восемь, семь и шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — сообщила пресс-служба суда на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».  Один из потерпевших попал в больницу после очередного «нравоучения» со стороны земляка, который пытался воспитать в нем мужчину. Тогда следователи и вышли на ОПГ. Один военнослужащий признан виновным в совершении двенадцати преступлений, второй — восьми, третий — шести.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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