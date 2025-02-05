В тюменской деревне человек погиб при пожаре

В тюменской деревне Песчаное при пожаре в частном доме погиб человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области.
«На пожаре в Казанском районе погиб человек. Сегодня в первом часу ночи поступило сообщение о пожаре жилого дома по адресу: Казанский район, деревня Песчаное, улица Школьная», — рассказали в telegram-канале ведомства.
К моменту прибытия пожарных дом горел изнутри. В настоящее время возгорание ликвидировано. В тушении принимали участие четыре сотрудника и две единицы техники.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени сгорел пассажирский автобус. Транспортное средство вспыхнуло на кольце, соединяющем улицы Ветеранов Труда, Щербакова, Тимофея Чаркова и Велижанский тракт.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!