05 февраля 2025

В тюменской деревне человек погиб при пожаре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар вспыхнул в деревне Песчаное Казанского района
Пожар вспыхнул в деревне Песчаное Казанского района Фото:

В тюменской деревне Песчаное при пожаре в частном доме погиб человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области. 

«На пожаре в Казанском районе погиб человек. Сегодня в первом часу ночи поступило сообщение о пожаре жилого дома по адресу: Казанский район, деревня Песчаное, улица Школьная», — рассказали в telegram-канале ведомства. 

К моменту прибытия пожарных дом горел изнутри. В настоящее время возгорание ликвидировано. В тушении принимали участие четыре сотрудника и две единицы техники.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени сгорел пассажирский автобус. Транспортное средство вспыхнуло на кольце, соединяющем улицы Ветеранов Труда, Щербакова, Тимофея Чаркова и Велижанский тракт. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В тюменской деревне Песчаное при пожаре в частном доме погиб человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области.  «На пожаре в Казанском районе погиб человек. Сегодня в первом часу ночи поступило сообщение о пожаре жилого дома по адресу: Казанский район, деревня Песчаное, улица Школьная», — рассказали в telegram-канале ведомства.  К моменту прибытия пожарных дом горел изнутри. В настоящее время возгорание ликвидировано. В тушении принимали участие четыре сотрудника и две единицы техники. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени сгорел пассажирский автобус. Транспортное средство вспыхнуло на кольце, соединяющем улицы Ветеранов Труда, Щербакова, Тимофея Чаркова и Велижанский тракт. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...