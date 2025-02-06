Депутат Вихарев расширяет влияние за пределами Екатеринбурга. Фото

В Ирбите открылся волонтерский центр Алексея Вихарева
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Открытие волонтерского центра Алексея Вихарева. Екатеринбург, вихарев алексей
Первый волонтерский центр Алексей Вихарев открыл в 2023-м Фото:

Лидер фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев открыл первый филиал своего волонтерского центра за пределами столицы Урала — в Ирбите (улица Первомайская, 46). В команде депутата объясняют: все из-за высокой потребности в таком учреждении со стороны жителей. Филиал будет работать совместно с общественной приемной партии.

«Ко мне на приемы стали приезжать люди из разных городов Свердловской области. Так появилась идея открыть Волонтерский центр за пределами Екатеринбурга. Неслучайно первый областной филиал появился в Ирбите. Ранее жители этого города часто обращались с самыми разными проблемами: пенсионные выплаты, поддержка бойцов СВО, экология и многое другое», — рассказал сам Вихарев.

Идею открытия филиала поддержал муниципалитет. «Я знаю, что многие ирбитчане обращаются за помощью в филиал центра в Екатеринбурге. Теперь они могут сделать это в родном городе. Здорово, что приемная „Единой России“ и волонтерский центр будут находиться рядом. Уверен, что совместно с волонтерами Алексея Вихарева мы максимально быстро и эффективно сможем решать вопросы, которые поступают», — отметил мэр Николай Юдин. Жители, в частности, смогут получить в центре бесплатную юридическую помощь.

Алексей Вихарев тут же пообщался с горожанами
Алексей Вихарев тут же пообщался с горожанами
Фото:

В ноябре 2024 года волонтеры развернули масштабную кампанию по голосованию на Госуслугах в конкурсе «Народное достояние Среднего Урала». Они предлагали поддержать Ирбитский мотоциклетный завод и «Урал». Также Вихарев выполнил просьбу прихожан местного Свято-Троицкого храма и отправил дорогостоящие комплектующие для пяти мотоциклов «Урал» на СВО. Кроме того, участники спецоперации из Ирбита получили от депутата необходимые в бою стройматериалы, инструменты и гуманитарные грузы.

В Екатеринбурге филиалы волонтерских центров Вихарева начали открываться в 2023 году. Организации занимаются развитием местного здравоохранения, сбором и отправкой гуманитарной помощи военным, социальной поддержкой представителей старшего поколения, помощью многодетным и малоимущим семьям, а также гражданам, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях из-за ЧП.

Такие центры, возможно, вскоре появятся и в других городах
Такие центры, возможно, вскоре появятся и в других городах
Фото:
Фото:

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Лидер фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев открыл первый филиал своего волонтерского центра за пределами столицы Урала — в Ирбите (улица Первомайская, 46). В команде депутата объясняют: все из-за высокой потребности в таком учреждении со стороны жителей. Филиал будет работать совместно с общественной приемной партии. «Ко мне на приемы стали приезжать люди из разных городов Свердловской области. Так появилась идея открыть Волонтерский центр за пределами Екатеринбурга. Неслучайно первый областной филиал появился в Ирбите. Ранее жители этого города часто обращались с самыми разными проблемами: пенсионные выплаты, поддержка бойцов СВО, экология и многое другое», — рассказал сам Вихарев. Идею открытия филиала поддержал муниципалитет. «Я знаю, что многие ирбитчане обращаются за помощью в филиал центра в Екатеринбурге. Теперь они могут сделать это в родном городе. Здорово, что приемная „Единой России“ и волонтерский центр будут находиться рядом. Уверен, что совместно с волонтерами Алексея Вихарева мы максимально быстро и эффективно сможем решать вопросы, которые поступают», — отметил мэр Николай Юдин. Жители, в частности, смогут получить в центре бесплатную юридическую помощь. В ноябре 2024 года волонтеры развернули масштабную кампанию по голосованию на Госуслугах в конкурсе «Народное достояние Среднего Урала». Они предлагали поддержать Ирбитский мотоциклетный завод и «Урал». Также Вихарев выполнил просьбу прихожан местного Свято-Троицкого храма и отправил дорогостоящие комплектующие для пяти мотоциклов «Урал» на СВО. Кроме того, участники спецоперации из Ирбита получили от депутата необходимые в бою стройматериалы, инструменты и гуманитарные грузы. В Екатеринбурге филиалы волонтерских центров Вихарева начали открываться в 2023 году. Организации занимаются развитием местного здравоохранения, сбором и отправкой гуманитарной помощи военным, социальной поддержкой представителей старшего поколения, помощью многодетным и малоимущим семьям, а также гражданам, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях из-за ЧП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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