В Ирбите открылся волонтерский центр Алексея Вихарева

Первый волонтерский центр Алексей Вихарев открыл в 2023-м Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лидер фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев открыл первый филиал своего волонтерского центра за пределами столицы Урала — в Ирбите (улица Первомайская, 46). В команде депутата объясняют: все из-за высокой потребности в таком учреждении со стороны жителей. Филиал будет работать совместно с общественной приемной партии.

«Ко мне на приемы стали приезжать люди из разных городов Свердловской области. Так появилась идея открыть Волонтерский центр за пределами Екатеринбурга. Неслучайно первый областной филиал появился в Ирбите. Ранее жители этого города часто обращались с самыми разными проблемами: пенсионные выплаты, поддержка бойцов СВО, экология и многое другое», — рассказал сам Вихарев.

Идею открытия филиала поддержал муниципалитет. «Я знаю, что многие ирбитчане обращаются за помощью в филиал центра в Екатеринбурге. Теперь они могут сделать это в родном городе. Здорово, что приемная „Единой России“ и волонтерский центр будут находиться рядом. Уверен, что совместно с волонтерами Алексея Вихарева мы максимально быстро и эффективно сможем решать вопросы, которые поступают», — отметил мэр Николай Юдин. Жители, в частности, смогут получить в центре бесплатную юридическую помощь.

Алексей Вихарев тут же пообщался с горожанами Фото: Дмитрий Иванов

В ноябре 2024 года волонтеры развернули масштабную кампанию по голосованию на Госуслугах в конкурсе «Народное достояние Среднего Урала». Они предлагали поддержать Ирбитский мотоциклетный завод и «Урал». Также Вихарев выполнил просьбу прихожан местного Свято-Троицкого храма и отправил дорогостоящие комплектующие для пяти мотоциклов «Урал» на СВО. Кроме того, участники спецоперации из Ирбита получили от депутата необходимые в бою стройматериалы, инструменты и гуманитарные грузы.

В Екатеринбурге филиалы волонтерских центров Вихарева начали открываться в 2023 году. Организации занимаются развитием местного здравоохранения, сбором и отправкой гуманитарной помощи военным, социальной поддержкой представителей старшего поколения, помощью многодетным и малоимущим семьям, а также гражданам, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях из-за ЧП.

Такие центры, возможно, вскоре появятся и в других городах Фото: Дмитрий Иванов

Фото: Дмитрий Иванов