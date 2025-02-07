Политолог Евстафьев: США придется придумать замену для USAID

Ликвидация USAID никак не повлияет на отношения США с Россией, поскольку для усиления влияния в мире американцам придется создать подобную структуру, рассказал политолог-американист Дмитрий Евстафьев в эфире шоу «По фактам» от URA.RU.
«Влияние, которое окажет закрытие или частичное переформатирование USAID, будет на государства постсоветского пространства, на государства Евразии. Это организация, которая была создана как легальное подразделение для борьбы с коммунизмом. Ее использовали для пропаганды конкретных ценностей. Сейчас ее, очевидно, ликвидируют», — сказал Евстафьев в новом выпуске «По фактам».
По его мнению, для усиления влияния в мире США предстоит создать новую организацию, которая «будет совершенно иной». «Свято место пусто не бывает», — так политолог прокомментировал возможное закрытие агентства по международному развитию.
Новый выпуск шоу «По фактам» смотрите в ВК Видео.
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