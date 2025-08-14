14 августа 2025

Челябинский завод начал выпуск машин для очистки рек и болот

Разработка позволит чистить челябинские реки от ила и грязи
Разработка позволит чистить челябинские реки от ила и грязи Фото:

В Челябинске начали серийный выпуск амфибийного комплекса, способного очищать заболоченные водоемы, углублять дно и добывать песок с илом. Разработка конструкторов Уральского судостроительного завода земснарядов и маломерных судов технического флота (УСЗМФ) превосходит зарубежные аналоги по ряду параметров. Об этом сообщили в региональном минпроме.

«Разработка амфибии велась на УСЗМ семь лет. Проблема заиления рек и озер знакома региону. Например, в главной водной артерии Челябинска — реке Миасс — скопилось 11 миллионов кубометров донных отложений. В некоторых местах слой ила достигает двух метров при глубине реки всего 2,5 метра. Долгое время для очистки использовали дорогое импортное оборудование, но санкции заставили искать отечественные решения», — заявили в областном минпроме «Российской газете».

Директор предприятия Александр Толмачев рассказал, что в 90-е на рынке доминировал один иностранный производитель, а инвесторов в российский аналог тогда не нашлось. Ситуация изменилась после 2022 года: спрос на отечественную технику вырос, и проект удалось довести до серийного производства.

В этом году на УСЗМ изготовят четыре машины, в следующем — еще 12. Параллельно разрабатывают беспилотную версию, которая позволит одному оператору управлять несколькими аппаратами и работать в опасных условиях. 

В 2022 году на очистку реки Миасс в центре Челябинска вышли самоходные машины-амфибии «Портум» из Брянска, способные передвигаться как по суше, так и по воде. Мероприятия по очистке реки Миасс проводятся по поручению губернатора Алексея Текслера, а также в рамках национального проекта «Экология». 

