В Челябинске аномально поднимутся цены на съемное жилье возле ведущих вузов

В среднем квартиру у вуза сейчас можно арендовать за 25 000 - 35 000 рублей в месяц
В Челябинске к середине августа 2025 года цены на арендное жилье возле ведущих вузов поднялись до 25-35 тысяч рублей в месяц, за год — на 10 тысяч рублей. При этом студенты стали гораздо чаще арендовать двухкомнатные и трехкомнатные квартиры на троих, сообщила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.

«В Челябинске к середине августа 2025 года по сравнению с окончанием августа 2024 года стоимость квартир поднялась в среднем на 10 000 рублей в месяц. Если раньше разбег цен составлял 18 000 — 25 000 рублей, то сейчас арендовать квартиру возле вузов среднем можно за 25 000 — 35 000 рублей в месяц»,- отметила Шатрукова.

На повышение стоимости съемного жилья повлияли сезонность и новые правила выдачи ипотеки. Текущий уровень рыночных ипотечных ставок не спровоцировал снижения цен на вторичном рынке, как ожидалось. Это привело к тому, что спрос на аренду вырос. К этому добавился ажиотажный интерес студентов к съемному жилью у вузов в преддверии нового учебного года. Не все родители могут приобрести для своих детей, поступивших в учебные заведения города, квартиры.

При этом, как отметила Шатрукова, вариантов арендного жилья возле вузов уже осталось мало, а к концу августа они и вовсе окажутся в дефиците. Соответственно, несмотря на уже значительное подорожание, можно ожидать дальнейшего роста цен на арендное жилье .

