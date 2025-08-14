В Челябинске на месяц ограничат движение по улице Сталеваров

В Металлургическом районе Челябинска на месяц ограничат движение для транспорта из-за ремонта коммунальных сетей. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«На улице Сталеваров ограничено движение на месяц. В связи с продолжением ремонтных работ на инженерных коммуникациях в Металлургическом районе до 15 сентября частично ограничено движение транспорта в районе домов № 16-22 по улице Сталеваров», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.
Сейчас проезд затруднен по правой полосе дороги при движении в сторону улицы 60-летия Октября. В этом же районе до 30 сентября закрыто движение транспорта по улице 60-летия Октября. Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрута.
В Челябинске ранее в районе дома №99 по улице Свободы введено частичное ограничение движения до декабря. Проезд затруднен по крайней правой полосе проезжей части дороги при движении в сторону улицы Коммуны.
