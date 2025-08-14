14 августа 2025

Главе СК Бастрыкину доложат о расследовании нападения кондуктора на ребенка в Челябинске

После нападения кондуктора на ребенка в Челябинске возбуждено уголовное дело
© Служба новостей «URA.RU»
СК возбудил уголовное дело после нападения кондуктора на ребенка
СК возбудил уголовное дело после нападения кондуктора на ребенка Фото:

Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела, которое было возбуждено после нападения кондуктора на ребенка в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Правосудову К.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Кондуктор избила и отругала матом ребенка в автобусе №2 после требования оплатить проезд, а также пыталась отобрать его самокат. Мальчик сообщил, что уже купил билет. За него вступились другие пассажиры.

© Служба новостей «URA.RU»
