Главе СК Бастрыкину доложат о расследовании нападения кондуктора на ребенка в Челябинске

Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела, которое было возбуждено после нападения кондуктора на ребенка в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
«По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Правосудову К.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Кондуктор избила и отругала матом ребенка в автобусе №2 после требования оплатить проезд, а также пыталась отобрать его самокат. Мальчик сообщил, что уже купил билет. За него вступились другие пассажиры.
