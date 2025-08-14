14 августа 2025

В Челябинскую область завезут более 1,7 млн доз вакцин от гриппа

В Челябинску область поступило 500 тысяч из 1,7 млн доз вакцины от гриппа
В Челябинскую область накануне эпидсезона поступит более 1,7 миллиона доз вакцин от гриппа. Об этом в эфире Центра управления регионом рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава региона Ольга Агеева.

«В регион уже привезли около 500 тысяч доз вакцины от гриппа и больше 12 тысяч доз вакцины от пневмококковой инфекции. Всего же в этом сезоне планируется доставка более 1,7 миллиона доз. Прививки получат все желающие — хватит на большое количество населения», — сообщила Агеева.

Она добавила, что поставка препаратов идет поэтапно, а уже поступившие партии распределены между медучреждениями. При этом в вакцинации активно участвуют работодатели, закупающие препараты для сотрудников. Это позволяет снизить заболеваемость и число дней нетрудоспособности работников.

По словам Агеевой, в регион поступили как трехвалентные, так и четырехвалентные вакцины. Трехвалентная стандартная вакцина содержит компоненты от вируса гриппа А (в том числе птичьего и свиного) и вируса гриппа B.

«Это не живая вакцина. Заболеть гриппом от прививки невозможно. Такой состав используется уже несколько лет, эксперты ВОЗ подтверждают его эффективность и отмечают, что новых штаммов, вызывающих опасения, нет», — подчеркнула эксперт.

Главный внештатный пульмонолог минздрава Челябинской области Владимир Антонов также опроверг миф о том, что можно заразиться после вакцинации.

«Живого вируса в вакцинах нет. Если человек заболел после прививки, это совпадение. Чаще всего заражение происходит, если он уже был в инкубационном периоде другой вирусной инфекции, либо организм еще не успел выработать антитела», — пояснил Антонов.

