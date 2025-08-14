«Мат со сцены дети считают нормой»: челябинский экс-сенатор прокомментировала запрет песен группы «Ленинград»

Челябинский экс-сенатор назвала возвращением к нравственности запрет песен Шнура
Российское общество больше не хочет слышать мат со сцены, уверена Павлова
Российское общество больше не хочет слышать мат со сцены, уверена Павлова Фото:

Матерную брань, которую используют эстрадные исполнители со сцены, общество, в том числе дети, автоматически считают нормальным и дозволенным. Но сейчас мы возвращается к нравственной норме и перестаем принимать подобное поведение, заявила URA.RU экс-сенатор от Челябинской области, ныне вице-премьер правительства региона Маргарита Павлова. Так она прокомментировала свой иск в суд на запрет песен группы «Ленинград».

«Сегодня все чаще и чаще звучит тревога за подрастающее поколение. К сожалению, матерная брань часто используется эстрадными исполнителями. Когда это себе позволяют публичные люди, да еще и со сцены, то общество, в том числе и дети, автоматически считают это нормальным и дозволенным. Но сейчас мы возвращаемся к традиционным ценностям, к нравственной норме — и общество перестает принимать подобное поведение», — прокомментировала URA.RU Павлова свое решение подать в суд иск о запрете ряда песен группы «Ленинград». 

Сергей Шнуров никогда и не скрывал, что популяризация мата в нашем обществе — это одна из основных составляющих его так называемого творчества, говорит Павлова. Поэтому она приняла решение поддержать обратившегося к ней гражданина и подала заявление на запрет песен. «Как видите, эксперты, прокуратур и суд оказались со мной солидарны в своих оценках», — добавила экс-сенатор. 

В Санкт-Петербурге ранее суд запретил пять песен группы «Ленинград» «Кандидат», «НЕТХ…Е», «Ч.П.Х.», «ОСПА» и «РУССКИЕ». Треки признали опасными для несовершеннолетних. Суд принял решение еще в октябре, но известно о нем стало только 13 августа. 

Сам Шнуров тоже поддержал решение суда. Эти треки не предназначены для аудитории младше 18 лет, прокомментировал он. 

