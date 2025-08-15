Ветеран СВО Алексей Рожков из Челябинска посетил фестиваль «Челябинская область — большая семья» в Долгодеревенском и Кунашаке. В своем telegram-канале он рассказал о слаженной работе организаторов и теплой атмосфере мероприятий.
«Стоит отметить, что фестиваль — это не только развлечение, но и полезное мероприятие: можно было получить консультации по трудоустройству, пройти профориентацию, а также узнать о мерах поддержки от государства. Прекрасная атмосфера, интересные активности и насыщенная программа», — написал Рожков.
Как рассказал ветеран, в Долгодеревенском консультации проходили слаженно. По его мнению, специалисты там работают не для формального отчета, а для реальной помощи людям. Такие события дают понять — «ты не один», отметил Рожков. Люди приходили на фестиваль целыми семьями, несмотря на пасмурную погоду. В Кунашаке программа включала выступления местных творческих коллективов, спортивные игры, ГТО и детские конкурсы.
Фестиваль «Челябинская область — большая семья» проходит в регионе второй раз. В этом году он охватит 45 муниципалитетов с 4 июня по 6 сентября. Ранее супруга губернатора и общественный деятель Ирина Текслер объявила, что мероприятие станет ежегодным.
На площадках работают консультационные зоны 11 министерств, мобильная приемная губернатора и омбудсменов. Гости могут получить медицинские консультации, сдать нормы ГТО, посетить ярмарку ремесленников и посмотреть концерты в одном месте.
