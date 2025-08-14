На челябинском озере Еловое на месте пионерлагеря построят термальный курорт

В Челябинской области на озере Еловое на месте снесенных построек бывшего пионерлагеря застройщик планирует возвести отель с термами. Сейчас девелопер активно осваивает территорию рядом с курортом «Сосновая горка» парк-отелем Elovoe.
«В Челябинской области на территории заброшенного пионерлагеря на берегу озера Еловое снесли практически все постройки. Все лето идет активное освоение площадки, началось все еще весной», — сообщили очевидцы, передает издание «74.ру».
Сам бывший пионерлагерь под названием «Голубой огонек» площадью шесть гектаров расположен на северо-западном берегу озера Еловое рядом с санаторием «Сосновая горка» и парк-отелем Elovoe. Инвестор планирует возвести на его месте отель и термальный комплекс. В этом году на площадке начался активный демонтаж корпусов пустующего лагеря.
Ранее пионерлагерь принадлежал компании «Уралнефтегазстрой». Начиная с 1970 года на протяжении 35 лет в лагере отдыхали дети работников треста. После там находились участники военных учений «Мирная миссия». Продала его компания в 2014 году.
Согласно данным «Росреестра», владельцем бывшего пионерлагеря, включающего в себя 29 объектов, стал ООО «Специализированный застройщик „Заповедный берег“, входящий в группу компаний „Икар“. Также застройщику перешло право аренды земельного участка вплоть до 2065 года.
Компания «Икар» — довольно известный девелопер в Челябинской области. С 2016 года застройщик занимается жилищным строительством. Уже возведены ЖК «Новиль», квартал «Клевер», клубный дом «Большой», ЖК «Конфетти» и ЖК «Краснопольский» в Челябинске.
