Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поднял стоимость реконструкции аэропорта Магнитогорска (Челябинская область) на 179,3 млн рублей. Как следует из распоряжения кабинета министров, теперь предполагается, что общая сумма расходов составит 6,2 млрд рублей.
«Утвердить изменения, которые вносятся в перечень объектов капстроительства, мероприятий, объектов недвижимого имущества, входящий в систему документов госпрограммы РФ „Строительство“, — отмечено в распоряжении, которым располагает URA.RU. Нормативный акт подписан после июльского визита президента РФ Владимира Путина.
Аэропортовый комплекс продолжат реконструировать. Первоначально на проведение работ власти планировали израсходовать 6,023 млрд рублей. Срок сдачи был предусмотрен на 2024 год, но теперь он сдвинулся до 2026 года. Все траты взял на себя федеральный бюджет.
Сроки работ при реконструкции аэропорта срывались неоднократно. Подрядчик «АльмакорГруп» не выполнил обязательств. Начались судебные разбирательства. В настоящий момент бизнес банкротится, в отношении директора Алексея Афонского расследуется уголовное дело. В ходе визита в Магнитогорск 16 июля Путин поручил министру транспорта Андрею Никитину принять меры для спешного завершения реконструкции. Глава государства заявил, что работы завершатся к концу 2026 года. Необходимое финансирование в 2,6 млрд рублей власти предусмотрят в бюджете.
