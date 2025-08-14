Специалисты сообщили место, с которого в реку Миасс в Челябинске попали нефтепродукты

Место сбора нефтепродуктов, которые попали в реку Миасс в Челябинске, находится в районе от дома № 5а по улице Труда до дома № 4 по улице Свободы вдоль русла реки Игуменка. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства экологии.
«По результатам проведенных ранее обследований, возможное место сброса нефтепродуктов в ливневую канализацию находится в районе от дома № 5а по улице Труда до дома » 4 по улице Свободы вдоль русла реки Игуменка. Специалисты продолжают поиск конкретного источника», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канаде.
В Челябинске площадь загрязнения реки Миасс около Ленинградского моста нефтепродуктами накануне составляла 1,2 гектара. Работы по очистке реки продолжаются. Утром 15 августа специалисты начали использовать сорбент, который полностью нейтрализует нефтяные пленки. Сегодня загрязнение будет полностью устранено, заверили в ведомстве.
В Челябинске 13 августа вечером на реке Миасс образовалось огромное масляное пятно. К проверке ЧП ранее подключилась природоохранная прокуратура.
