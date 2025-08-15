Челябинский журналист отправился на Аляску освещать переговоры Путина и Трампа

Корреспондент из Челябинска прилетел на Аляску на встречу президентов России и США
Журналист из Челябинска Артур Якушко прилетел на Аляску на встречу президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Он состоит в пулах президента и премьер-министра РФ и работает в московской редакции URA.RU.

«Приземлились в третьем часу утра по московскому времени, прошли паспортный контроль и нас отвезли в Анкоридж. Отъезд журналистов на военную базу запланирован в 5:30 по местному времени, то есть 16:30 мск», — уточнил Якушко. Сейчас у представителей прессы есть время отдохнуть после десятичасового перелета и зарядить аппаратуру.

Артур Якушко окончил журфак ЧелГУ. 17 лет работал в ведущих СМИ Челябинской области, шесть лет был главным редактором одного из них. С 2024 года работает собкором URA.RU в Москве — состоит в пулах президента и премьер-министра.

Представители СМИ будут работать непосредственно на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон, где состоятся переговоры президентов России и США. В повестке встречи значатся обсуждение путей разрешения украинского кризиса, вопросы обеспечения глобальной безопасности, а также развитие сотрудничества между двумя странами. По завершении саммита главы государств проведут совместную пресс-конференцию.

