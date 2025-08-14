14 августа 2025

«Праздник урожая»: в Челябинске в 22 раз состоится выставка цветов и плодов. Карта

В Челябинске в 22 раз состоится выставка цветов и плодов
Жителям покажут, какие цветы и плоды выращивают садоводы
В Челябинске 16 августа состоится XXII Городская выставка цветов и плодов. В этом году мероприятие впервые пройдет в горсаду имени Пушкина. Гостям представят цветочные композиции, урожай местных садоводов и концертную программу, сообщают в пресс-службе администрации города.

«Самое цветущее и урожайное событие лета в этом году состоится на новой площадке — в горсаду имени Пушкина. Гостей ждут не только красочные цветочные композиции, изобилие овощей и фруктов от местных садоводов, но и насыщенная концертная программа. Ждем вас с 10:00 до 16:00 на выставке, концерт на центральной сцене начнется в 12:00», — отметили в мэрии. Ранее мероприятие проводилось в парке имени Гагарина.

В выставке примут участие садоводы из всех районов Челябинска. Гостей ждут мастер-классы, в том числе — «Подарок для бабушки» с сувенирами. Для детей интерактивы пройдут на площадке «Лукоморье».

Также в связи с проведением выставки парковка у Дворца культуры Железнодорожников будет недоступна. Автовладельцам предлагается воспользоваться платными парковочными местами у театра драмы имени Наума Орлова или возле кулинарной мастерской «Рататуй», а также бесплатными местами, которые располагаются по всей территории вокруг горсада. 

Парковка у ДК ЖД будет закрыта
