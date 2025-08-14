В челябинском парке пройдут пенная вечеринка и караоке

В Челябинске 16 августа в парке «Сад Победы» для жителей устроят пенную дискотеку и караоке вечер. Вход на мероприятия будет свободным, сообщает администрация парка.
«Пенная дискотека 16 августа в 13:00 на площадке за главной сценой. В 17:00 пройдет караоке вечер. Составляйте список песен, которые исполните на главной сцене», — уточняют в группе во «ВКонтакте» «МАУ „Сад Победы“ Челябинск»
Кроме того, в ближайшие выходные для детей подготовили творческую вечеринку в стиле «Майнкрафт», бои гладиаторов, исторические реконструкции, бесплатный кинопоказ и уличный спектакль с ростовыми куклами. Подробная афиша на 16-17 августа — в материале URA.RU.
