14 августа 2025

Сотрудникам челябинского минздрава поставили прививку от гриппа

В Челябинской области началась прививочная кампания против гриппа
В Челябинской области началась прививочная кампания против гриппа Фото:

Сотрудникам челябинского минздрава поставили прививки от гриппа на рабочем месте. Это позволяет защитить организм и снизить вероятность осложнений от инфекции, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сотрудники Минздрава вакцинировались от гриппа. Иммунизация — это простой, безопасный и эффективный способ защиты от инфекционной болезни, а также от ее осложнений», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Для удобства сотрудников процедура вакцинации была организована непосредственно на их рабочих местах. Грипп относится к числу наиболее опасных инфекционных заболеваний. Своевременное проведение вакцинации позволяет существенно снизить риск заражения и избежать возможных тяжелых последствий болезни.

На сегодняшний день вакцинация признана самым эффективным и доступным методом защиты от гриппа и связанных с ним осложнений. Перед проведением прививки необходимо убедиться в отсутствии острых симптомов заболевания и, в случае перенесенной недавно респираторной инфекции, выдержать рекомендованный интервал до вакцинации.

Минувшей зимой в регионе была зафиксирована эпидемия гриппа и ОРВИ. Заболеваемость пошла на спад лишь в конце марта.

