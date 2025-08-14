Сотрудникам челябинского минздрава поставили прививки от гриппа на рабочем месте. Это позволяет защитить организм и снизить вероятность осложнений от инфекции, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сотрудники Минздрава вакцинировались от гриппа. Иммунизация — это простой, безопасный и эффективный способ защиты от инфекционной болезни, а также от ее осложнений», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Для удобства сотрудников процедура вакцинации была организована непосредственно на их рабочих местах. Грипп относится к числу наиболее опасных инфекционных заболеваний. Своевременное проведение вакцинации позволяет существенно снизить риск заражения и избежать возможных тяжелых последствий болезни.
На сегодняшний день вакцинация признана самым эффективным и доступным методом защиты от гриппа и связанных с ним осложнений. Перед проведением прививки необходимо убедиться в отсутствии острых симптомов заболевания и, в случае перенесенной недавно респираторной инфекции, выдержать рекомендованный интервал до вакцинации.
Минувшей зимой в регионе была зафиксирована эпидемия гриппа и ОРВИ. Заболеваемость пошла на спад лишь в конце марта.
