Директор челябинской турфирмы отрицает участие в незаконной миграции

Генеральный директор туристической компании Алексей Ципордей опроверг информацию об участии в схемах незаконной миграции в Челябинской области. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«В ряде СМИ прошла информация о том, что туристическая компания „Вита трэвел“, в которой я являюсь генеральным директором, участвовала в организации нелегальной миграции. Обвинения, которые были предъявлены в наш адрес, требуют самого детального рассмотрения. Я открыто заявляю, что никогда не занимался организацией незаконной миграции», — написал Ципордей.
Руководитель отметил, что в деле замешана бывшая сотрудница фирмы. По его словам, у нее имелся доступ в офис, куда она приходила в том числе по ночам. Также она могла пользоваться базами, документами и печатями. Ципордей уточнил, что в доме подозреваемой нашли документы, выпушенные от имени его компании и ряда других туристических агентств. Предприниматель добавил, что свою деятельность его турфирма продолжает.
Как ранее писало URA.RU, челябинская туристическая фирма подозревается в организации канала незаконной миграции. Ее сотрудники помогали иностранцам получать визы для въезда в Российскую Федерацию. При этом гости продолжали оставаться в стране после истечения законных сроков.
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