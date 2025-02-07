07 февраля 2025

Директор челябинской турфирмы отрицает участие в незаконной миграции

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинская фирма помогала мигрантам получить визы для въезда в страну
Челябинская фирма помогала мигрантам получить визы для въезда в страну Фото:

Генеральный директор туристической компании Алексей Ципордей опроверг информацию об участии в схемах незаконной миграции в Челябинской области. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«В ряде СМИ прошла информация о том, что туристическая компания „Вита трэвел“, в которой я являюсь генеральным директором, участвовала в организации нелегальной миграции. Обвинения, которые были предъявлены в наш адрес, требуют самого детального рассмотрения. Я открыто заявляю, что никогда не занимался организацией незаконной миграции», — написал Ципордей.

Руководитель отметил, что в деле замешана бывшая сотрудница фирмы. По его словам, у нее имелся доступ в офис, куда она приходила в том числе по ночам. Также она могла пользоваться базами, документами и печатями. Ципордей уточнил, что в доме подозреваемой нашли документы, выпушенные от имени его компании и ряда других туристических агентств. Предприниматель добавил, что свою деятельность его турфирма продолжает.

Как ранее писало URA.RU, челябинская туристическая фирма подозревается в организации канала незаконной миграции. Ее сотрудники помогали иностранцам получать визы для въезда в Российскую Федерацию. При этом гости продолжали оставаться в стране после истечения законных сроков.

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Генеральный директор туристической компании Алексей Ципордей опроверг информацию об участии в схемах незаконной миграции в Челябинской области. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «В ряде СМИ прошла информация о том, что туристическая компания „Вита трэвел“, в которой я являюсь генеральным директором, участвовала в организации нелегальной миграции. Обвинения, которые были предъявлены в наш адрес, требуют самого детального рассмотрения. Я открыто заявляю, что никогда не занимался организацией незаконной миграции», — написал Ципордей. Руководитель отметил, что в деле замешана бывшая сотрудница фирмы. По его словам, у нее имелся доступ в офис, куда она приходила в том числе по ночам. Также она могла пользоваться базами, документами и печатями. Ципордей уточнил, что в доме подозреваемой нашли документы, выпушенные от имени его компании и ряда других туристических агентств. Предприниматель добавил, что свою деятельность его турфирма продолжает. Как ранее писало URA.RU, челябинская туристическая фирма подозревается в организации канала незаконной миграции. Ее сотрудники помогали иностранцам получать визы для въезда в Российскую Федерацию. При этом гости продолжали оставаться в стране после истечения законных сроков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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