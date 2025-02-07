На окраине Екатеринбурга у ТЦ «КомсоМолл» столкнулись BMW и Mitsubishi Galant. В результате аварии пострадала девушка — пассажирка немецкой иномарки, сообщили URA.RU в городской Госавтоинспекции. На место аварии приехали две скорые помощи.
«По предварительной информации, водитель Mitsubishi Galant, двигаясь в направлении ул. Комсомольская, при совершении разворота из крайнего левого ряда допустил столкновение с автомашиной BMW, двигающейся в сторону дублера Сибирского тракта. В результате ДТП пострадала пассажирка машины BMW девушка 2005 года рождения, которая с места ДТП была доставлена в городскую клиническую больницу №36 для оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении.
На трассе временно затруднено движение. Полиция на месте регулирует его. Также там проводятся следственные мероприятия. Водитель Mitsubishi, 1986 года рождения, имеет 15-летний стаж вождения и, предположительно, из Пермского края. Мужчина 1995 года рождения, управлявший BMW, из Екатеринбурга.
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