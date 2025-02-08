08 февраля 2025
07 февраля 2025

Мэр Соснин предложил изменить правила присвоения звания «Почетный гражданин Перми»

В Перми в год 80-летия Победы почетное звание получат только ветераны ВОВ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В 2025 году звания почетных граждан присвоят всем ветеранам ВОВ
В 2025 году звания почетных граждан присвоят всем ветеранам ВОВ Фото:

В этом году почетными гражданами Перми станут только ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ). Проект решения «О внесении изменений в Положение о почетном звании „Почетный гражданин города Перми“ размещен на сайте Пермской городской думы. На рассмотрение парламентариев документ внес мэр Эдуард Соснин. 

«Изменения вносятся в ознаменование 80-летия Победы в ВОВ 1941-1945 годов. Поправки добавляют в положение новый раздел, регламентирующий присвоение почетного звания участникам ВОВ», — указано в документе.

Предложенные изменения позволят присвоить звания почетного гражданина всем пермским ветеранам войны, пишет «Коммерсант-Прикамье». Ранее такое предложение высказал Президент РФ Владимир Путин.  В итоге, в этом году все муниципалитеты Пермского края, включая Пермь, наградят почетным званием ветеранов. В Перми проживает около тридцати ветеранов, младшему из них 95 лет. Ранее звание «Почетный гражданин» присваивалось жителям города из числа политиков, общественных деятелей, ученых, спортсменов, бизнесменов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В этом году почетными гражданами Перми станут только ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ). Проект решения «О внесении изменений в Положение о почетном звании „Почетный гражданин города Перми“ размещен на сайте Пермской городской думы. На рассмотрение парламентариев документ внес мэр Эдуард Соснин.  «Изменения вносятся в ознаменование 80-летия Победы в ВОВ 1941-1945 годов. Поправки добавляют в положение новый раздел, регламентирующий присвоение почетного звания участникам ВОВ», — указано в документе. Предложенные изменения позволят присвоить звания почетного гражданина всем пермским ветеранам войны, пишет «Коммерсант-Прикамье». Ранее такое предложение высказал Президент РФ Владимир Путин.  В итоге, в этом году все муниципалитеты Пермского края, включая Пермь, наградят почетным званием ветеранов. В Перми проживает около тридцати ветеранов, младшему из них 95 лет. Ранее звание «Почетный гражданин» присваивалось жителям города из числа политиков, общественных деятелей, ученых, спортсменов, бизнесменов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...