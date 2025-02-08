Мэр Соснин предложил изменить правила присвоения звания «Почетный гражданин Перми»

В этом году почетными гражданами Перми станут только ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ). Проект решения «О внесении изменений в Положение о почетном звании „Почетный гражданин города Перми“ размещен на сайте Пермской городской думы. На рассмотрение парламентариев документ внес мэр Эдуард Соснин.
«Изменения вносятся в ознаменование 80-летия Победы в ВОВ 1941-1945 годов. Поправки добавляют в положение новый раздел, регламентирующий присвоение почетного звания участникам ВОВ», — указано в документе.
Предложенные изменения позволят присвоить звания почетного гражданина всем пермским ветеранам войны, пишет «Коммерсант-Прикамье». Ранее такое предложение высказал Президент РФ Владимир Путин. В итоге, в этом году все муниципалитеты Пермского края, включая Пермь, наградят почетным званием ветеранов. В Перми проживает около тридцати ветеранов, младшему из них 95 лет. Ранее звание «Почетный гражданин» присваивалось жителям города из числа политиков, общественных деятелей, ученых, спортсменов, бизнесменов.
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