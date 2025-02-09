В Екатеринбурге продают фотокарточку с автографом Аллы Пугачевой за 450 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито».
«Продаю фотокарточку с автографом А.Б. Пугачевой, 1988 год», — указано в объявлении. По словам продавца, карточка сохранилась в прекрасном состоянии.
Кроме того, в Екатеринбурге можно найти автограф популярного рэп-исполнителя Eminem за два миллиона рублей. За один миллион рублей предлагают купить журнал с автографами артистов Всемирного фестиваля клоунов. Там расписался даже сын Чарли Чаплина — Юджин Чаплин.
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