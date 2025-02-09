09 февраля 2025

В Екатеринбурге продают автограф Примадонны за 450 тысяч. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В объявлении указано, что автограф б/у
В объявлении указано, что автограф б/у Фото:

В Екатеринбурге продают фотокарточку с автографом Аллы Пугачевой за 450 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито». 

«Продаю фотокарточку с автографом А.Б. Пугачевой, 1988 год», — указано в объявлении. По словам продавца, карточка сохранилась в прекрасном состоянии. 

Кроме того, в Екатеринбурге можно найти автограф популярного рэп-исполнителя Eminem за два миллиона рублей. За один миллион рублей предлагают купить журнал с автографами артистов Всемирного фестиваля клоунов. Там расписался даже сын Чарли Чаплина — Юджин Чаплин.

По словам продавца, автограф был получен в 1988 году
По словам продавца, автограф был получен в 1988 году
Фото:

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В Екатеринбурге продают фотокарточку с автографом Аллы Пугачевой за 450 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито».  «Продаю фотокарточку с автографом А.Б. Пугачевой, 1988 год», — указано в объявлении. По словам продавца, карточка сохранилась в прекрасном состоянии.  Кроме того, в Екатеринбурге можно найти автограф популярного рэп-исполнителя Eminem за два миллиона рублей. За один миллион рублей предлагают купить журнал с автографами артистов Всемирного фестиваля клоунов. Там расписался даже сын Чарли Чаплина — Юджин Чаплин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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