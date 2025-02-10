Вспышка внебольничной пневмонии зафиксирована в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Особенностью прошедшего периода стала заболеваемость внебольничной пневмонией, отметила Косарева
Особенностью прошедшего периода стала заболеваемость внебольничной пневмонией, отметила Косарева Фото:

В Челябинской области отмечена вспышка внебольничной пневмонии. За прошлый год показатели заболеваемости превысили многолетние данные в 2,8 раза, сообщила Раиса Косарева, начальник отдела эпидемиологического надзора регионального Управления Роспотребнадзора, передает корреспондент URA.RU.

«Особенностью прошедшего периода стала заболеваемость внебольничной пневмонией. В прошлом году осенью — зимой заболеваемость была в 2,8 раза выше, чем в предыдущие годы. Сейчас показатели остаются выше многолетних, но они снижаются в сравнении с осенним периодом, когда мы были вынуждены закрывать школы на карантин», — рассказала Косарева во время пресс-конференции, посвященной эпидемиологической обстановке в Челябинской области. Ее слова передает корреспондент URA.RU.

Введенный карантин по внебольничной пневмонии стал вынужденной мерой. Если больной придет в школу, то он может в течение часа заразить целый класс детей, пояснила Косарева.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Челябинской области также регистрируется. Но активность отмечается низкая — за прошедшую неделю с 3 по 9 февраля рост составил 3,7 случая на 100 000 населения.

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В Челябинской области отмечена вспышка внебольничной пневмонии. За прошлый год показатели заболеваемости превысили многолетние данные в 2,8 раза, сообщила Раиса Косарева, начальник отдела эпидемиологического надзора регионального Управления Роспотребнадзора, передает корреспондент URA.RU. «Особенностью прошедшего периода стала заболеваемость внебольничной пневмонией. В прошлом году осенью — зимой заболеваемость была в 2,8 раза выше, чем в предыдущие годы. Сейчас показатели остаются выше многолетних, но они снижаются в сравнении с осенним периодом, когда мы были вынуждены закрывать школы на карантин», — рассказала Косарева во время пресс-конференции, посвященной эпидемиологической обстановке в Челябинской области. Ее слова передает корреспондент URA.RU. Введенный карантин по внебольничной пневмонии стал вынужденной мерой. Если больной придет в школу, то он может в течение часа заразить целый класс детей, пояснила Косарева. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Челябинской области также регистрируется. Но активность отмечается низкая — за прошедшую неделю с 3 по 9 февраля рост составил 3,7 случая на 100 000 населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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