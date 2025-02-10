Вспышка внебольничной пневмонии зафиксирована в Челябинской области

В Челябинской области отмечена вспышка внебольничной пневмонии. За прошлый год показатели заболеваемости превысили многолетние данные в 2,8 раза, сообщила Раиса Косарева, начальник отдела эпидемиологического надзора регионального Управления Роспотребнадзора, передает корреспондент URA.RU.
«Особенностью прошедшего периода стала заболеваемость внебольничной пневмонией. В прошлом году осенью — зимой заболеваемость была в 2,8 раза выше, чем в предыдущие годы. Сейчас показатели остаются выше многолетних, но они снижаются в сравнении с осенним периодом, когда мы были вынуждены закрывать школы на карантин», — рассказала Косарева во время пресс-конференции, посвященной эпидемиологической обстановке в Челябинской области. Ее слова передает корреспондент URA.RU.
Введенный карантин по внебольничной пневмонии стал вынужденной мерой. Если больной придет в школу, то он может в течение часа заразить целый класс детей, пояснила Косарева.
Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Челябинской области также регистрируется. Но активность отмечается низкая — за прошедшую неделю с 3 по 9 февраля рост составил 3,7 случая на 100 000 населения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!