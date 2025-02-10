Челябинской птицефабрике не удалось оспорить штраф за участок с паразитами

Черемушкинский районный суд Москвы наказал челябинскую птицефабрику за земельный участок с паразитами и патогенными микробами. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, площадь загрязнения составила 195 гектаров.
«Вступило в силу решение райсуда Москвы, сохранившее в силе решение о привлечении к административной ответственности собственника. В сентябре 2023 года было установлено, что 195 гектаров в 2,5 километра от Еткуля загрязнены патогенной микрофлорой», — рассказали URA.RU в Россельхознадзоре.
Проверку полтора года назад провели по требованию прокуратуры. Выявив загрязнение, собственнику выдали предостережение и предписали провести рекультивацию земли. Однако требования руководство птицефабрики проигнорировало. Повторный визит на место происшествия показал, что нарушения продолжились.
В августе 2024 года мировой судья уже наложил на собственника штраф в размере 100 тысяч рублей. Обжаловать решение не удалось.
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