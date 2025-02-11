«Надо подготовить условия»: ректор главного педвуза Урала предложил женить студентов

В УрГПУ намерены переделать одно из общежитий для молодых семей

11 февраля 2025 в 16:40 Размер текста - 17 +

Юрий Биктуганов считает, что студенты РГППУ и УрГПУ начнут создавать семьи Фото: Размик Закарян © URA.RU У объединенного Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) может появиться малосемейное общежитие. Оно поспособствует созданию семей среди студентов, заявил на пресс-конференции и. о. ректора Юрий Биктуганов. Новость по теме «Боюсь конфликта»: студенты РГППУ переживают за будущее после присоединения к УрГПУ «Знаете, что думаю, Людмила Константиновна? Одно из общежитий в будущем придется делать малосемейным. Потому что у вас есть юноши, а у нас девчонки — появятся семьи. <…> Я уже задумываюсь над тем, что надо подготовить условия для того, чтобы были созданы семьи среди наших студентов», — сказал Биктуганов на пресс-конференции УрГПУ, опубликованной в группе «ВКонтакте» вуза. И.о. ректора РГППУ Людмила Габышева поддержала Биктуганова в этой идее. По словам Биктуганова, обучающиеся объединенного вуза недавно отмечали День студента и Татьянин день. «Среди студентов наоборот создалось впечатление, что они больше заинтересованы в общении и сотрудничестве», — отметил Биктуганов. В конце января студенты РГППУ и УрГПУ разделились во мнении по поводу объединения вузов. Часть из них считала, что это пойдет на пользу, а некоторые оставались в недоумении. РГППУ упразднили как самостоятельный вуз 20 декабря 2024-го. Юридически его должны присоединить к УрГПУ в апреле. По словам и. о. ректора УрГПУ Юрия Биктуганова, выпускники ликвидированного вуза начнут получать дипломы объединенного — УрГПУ. Его глава уже пообещал ремонтировать общежития. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У объединенного Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) может появиться малосемейное общежитие. Оно поспособствует созданию семей среди студентов, заявил на пресс-конференции и. о. ректора Юрий Биктуганов. «Знаете, что думаю, Людмила Константиновна? Одно из общежитий в будущем придется делать малосемейным. Потому что у вас есть юноши, а у нас девчонки — появятся семьи. <…> Я уже задумываюсь над тем, что надо подготовить условия для того, чтобы были созданы семьи среди наших студентов», — сказал Биктуганов на пресс-конференции УрГПУ, опубликованной в группе «ВКонтакте» вуза. И.о. ректора РГППУ Людмила Габышева поддержала Биктуганова в этой идее. По словам Биктуганова, обучающиеся объединенного вуза недавно отмечали День студента и Татьянин день. «Среди студентов наоборот создалось впечатление, что они больше заинтересованы в общении и сотрудничестве», — отметил Биктуганов. В конце января студенты РГППУ и УрГПУ разделились во мнении по поводу объединения вузов. Часть из них считала, что это пойдет на пользу, а некоторые оставались в недоумении. РГППУ упразднили как самостоятельный вуз 20 декабря 2024-го. Юридически его должны присоединить к УрГПУ в апреле. По словам и. о. ректора УрГПУ Юрия Биктуганова, выпускники ликвидированного вуза начнут получать дипломы объединенного — УрГПУ. Его глава уже пообещал ремонтировать общежития.