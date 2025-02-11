«Надо подготовить условия»: ректор главного педвуза Урала предложил женить студентов

У объединенного Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) может появиться малосемейное общежитие. Оно поспособствует созданию семей среди студентов, заявил на пресс-конференции и. о. ректора Юрий Биктуганов.
«Знаете, что думаю, Людмила Константиновна? Одно из общежитий в будущем придется делать малосемейным. Потому что у вас есть юноши, а у нас девчонки — появятся семьи. <…> Я уже задумываюсь над тем, что надо подготовить условия для того, чтобы были созданы семьи среди наших студентов», — сказал Биктуганов на пресс-конференции УрГПУ, опубликованной в группе «ВКонтакте» вуза. И.о. ректора РГППУ Людмила Габышева поддержала Биктуганова в этой идее.
По словам Биктуганова, обучающиеся объединенного вуза недавно отмечали День студента и Татьянин день. «Среди студентов наоборот создалось впечатление, что они больше заинтересованы в общении и сотрудничестве», — отметил Биктуганов.
В конце января студенты РГППУ и УрГПУ разделились во мнении по поводу объединения вузов. Часть из них считала, что это пойдет на пользу, а некоторые оставались в недоумении.
РГППУ упразднили как самостоятельный вуз 20 декабря 2024-го. Юридически его должны присоединить к УрГПУ в апреле. По словам и. о. ректора УрГПУ Юрия Биктуганова, выпускники ликвидированного вуза начнут получать дипломы объединенного — УрГПУ. Его глава уже пообещал ремонтировать общежития.
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