Свердловские VIP и легендарные хоккеисты съехались на открытие «Дацюк Арены»

Полпред Жога, губернатор Куйвашев и мэр Орлов приехали на открытие «Дацюк Арены»

Арену откроют матчем чемпионов Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге 12 февраля официально откроют вторую очередь «Дацюк Арены» матчем чемпионов, посмотреть на который приехали полпред президента в УрФО Артем Жога, губернатор Евгений Куйвашев со своим замом Олегом Чемезовым и мэр Алексей Орлов. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

На лед выйдет депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, чтобы представлять сборную легендарного хоккеиста Павла Дацюка. В состав его команды вошли советские и российские игроки: Илья Ковальчук, Вячеслав Буцаев, Игорь Лукиянов, Максим Краев, Николай Хабибулин, Сергей Федоров и другие.

Состав Дацюка будет играть с командами «Неоплан» и «СВ Металл» — сборная чемпионов «Ночной хоккейной лиги». Их ранние победы принесли гранты, на которые частично строили первую и вторую очереди «Дацюк Арены».

Вторая очередь «Дацюк Арены» была сдана в январе 2025 года. Строили комплекс в обход открытой ледовой арены, чтобы не прерывать тренировки конькобежцев. Причем, объект удалось сохранить. Для этого ледовую арену хоккеистов разместили на втором этаже. Таким образом, благодаря двум комплексам, арена имеет сейчас три закрытые ледовые площадки.

Благодаря открытию второй очереди, школа Олимпийского резерва «Юность» будет выпускать теперь не только хоккеистов возрастом до 15 лет, но и юниоров, и молодежные команды. А также проводить Игры первенства УрФО. Первые международные соревнования по хоккею комплекс принял уже в начале февраля.