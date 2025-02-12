Экс-замглавы челябинской полиции Федерягин не дождался адвоката в суде

Бывший заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Челябинской области Сергей Федерягин, обвиняемый в получении взяток, не дождался адвоката на заседании, в котором решался вопрос о продлении ему меры пресечения. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, адвокат по соглашению Сергей Колосовский не смог принять участие в заседании, а от адвоката по назначению в лице Игоря Морозова Федерягин отказался.
«Я не знаю этого адвоката», — заявил в суде Федерягин. Сам же адвокат Морозов после подобного заявил о самоотводе.
При этом следователь и прокурор настаивали, что необходимости ждать адвоката по соглашению (Колосовского — прим. URA.RU) нет. Они заявили, что уведомляли защитника о месте и времени проведения заседания соответствующим образом. Но суд остался глух к их возражениям. Новое заседание состоится 13 февраля.
До разрешения вопроса о самоотводе адвоката и отложения заседания суд успел установить личность Федерягина. При этом журналистам разрешили остаться в зале: Федерягин был не против присутствия СМИ, а адвокат даже настаивал на том, чтобы журналисты остались. «Мне скрывать нечего», — заявил при разрешении вопроса бывший силовик.
Справка: Федерягин родился 27 марта 1969 года в Челябинске. Здесь прожил всю жизнь. Имеет высшее юридическое образование. Женат. Имеет одного несовершеннолетнего ребенка. Ранее не судим. На учете у психиатра не состоит. Имеет ряд заболеваний.
В ходе установления личности офицер подробно описал суду свои заболевания. Некоторые из них достаточно серьезные. После же он заявил, что не против смягчения меры пресечения.
«Скрываться я он не намерен. Я родился и вырос в Челябинске. 35 лет отдал службе. Был неоднократно награжден, в том числе имею награды от президента РФ. Я никогда не нарушал правил. И с учетом тех болезней, которые у меня имеются, я не возражаю о смягчении меры пресечения», — заявил в суде Федерягин.
URA.RU связалось с адвокатом Колосовским, представляющим в суде Федерягина. Он сообщил, что по закону следователь обязан представить материалы в суд не менее, чем за семь суток до истечения срока меры пресечения. Это, по его словам, сделано не было. Сам же он не смог присутствовать по объективным обстоятельствам.
Федерягина задержали 17 декабря 2024 года. Его подозревают в покровительстве цыганской этнической группы в Коркино. Офицер, по предварительной версии, крышевал аптеку, где цыганам продавали сильнодействующие медицинские препараты без рецепта. В основном их приобретали наркозависимые граждане.
Федерягина отправили в СИЗО. Адвокаты уверяют, что бывшего офицера подставили. Это сделал некий Яковлев, бывший коллега Федерягина. Мужчина пошел на сделку, чтобы его сын остался на свободе. Защита также нашла в деле ряд нестыковок — дата допроса Бекетова (хозяина аптеки — прим URA.RU) говорит о том, что Федерягин не мог участвовать в коррупционной схеме.
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