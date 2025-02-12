Автомобилистов предупредили о резком изменении погоды в Челябинской области

Госавтоинспекция Челябинской области предупредила водителей о резком ухудшении погоды в некоторых районах. На территории региона идет снег, уточнили в пресс-службе ведомства.
«На территории Челябинской области в некоторых районах наблюдается небольшой снег. Во избежание аварийных ситуаций просим водителей снизить скорость движения, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких торможений», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Синоптики ранее предупредили, что 13 февраля на Челябинскую область обрушатся морозы и метели. Циклон вызовет также усиление ветра и снегопад.
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