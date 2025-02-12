12 февраля 2025

Автомобилистов предупредили о резком изменении погоды в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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В случае непредвиденных ситуаций за помощью можно обратиться к ближайшему экипажу ДПС
В случае непредвиденных ситуаций за помощью можно обратиться к ближайшему экипажу ДПС Фото:

Госавтоинспекция Челябинской области предупредила водителей о резком ухудшении погоды в некоторых районах. На территории региона идет снег, уточнили в пресс-службе ведомства.

«На территории Челябинской области в некоторых районах наблюдается небольшой снег. Во избежание аварийных ситуаций просим водителей снизить скорость движения, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких торможений», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Синоптики ранее предупредили, что 13 февраля на Челябинскую область обрушатся морозы и метели. Циклон вызовет также усиление ветра и снегопад. 

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Госавтоинспекция Челябинской области предупредила водителей о резком ухудшении погоды в некоторых районах. На территории региона идет снег, уточнили в пресс-службе ведомства. «На территории Челябинской области в некоторых районах наблюдается небольшой снег. Во избежание аварийных ситуаций просим водителей снизить скорость движения, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких торможений», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Синоптики ранее предупредили, что 13 февраля на Челябинскую область обрушатся морозы и метели. Циклон вызовет также усиление ветра и снегопад. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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