13 февраля 2025

Новыми камерами заставят опасные дороги в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Камеры установят до конца 2025-го
Камеры установят до конца 2025-го Фото:

В Екатеринбурге до конца 2025 года установят 19 новых дорожных камер, отслеживающие нарушения ПДД. Устройства появятся на участках, которые отличаются высокой аварийностью. Список мест утвердил глава свердловского минтранса Александр Толкачев.

Согласно приказу, опубликованному на сайте ведомства, камеры будут фиксировать проезд на красный, заезд за стоп-линию, выезд на встречку, непристегнутых ремнем водителей и пассажиров. Устройства установят на улицах:

  • Техническая, 27;
  • Бебеля, 116;
  • Де Геннина, в 550 метрах от Вонсовского;
  • Грибоедова, 18;
  • Димитрова, 73;
  • Корепина, 36б;
  • Титова, 60;
  • Фурманова, 67;
  • Щербакова, 35;
  • Ильича, 2;
  • Квартал Кирова, Долорес Ибаррури, Мельникова, Хомякова;
  • Космонавтов — Индустрии;
  • Ленина — Карла Либкнехта;
  • 40 лет ВЛКСМ — Сыромолотова;
  • Белинского — Саввы Белых;
  • Куйбышева — Хохрякова;
  • Малышева — Горького;
  • Соболева — Светлореченская;
  • Татищева — Мельникова.

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В Екатеринбурге до конца 2025 года установят 19 новых дорожных камер, отслеживающие нарушения ПДД. Устройства появятся на участках, которые отличаются высокой аварийностью. Список мест утвердил глава свердловского минтранса Александр Толкачев. Согласно приказу, опубликованному на сайте ведомства, камеры будут фиксировать проезд на красный, заезд за стоп-линию, выезд на встречку, непристегнутых ремнем водителей и пассажиров. Устройства установят на улицах:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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