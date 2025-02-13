В Свердловской области растет число детей с заболеваниями сердца

В Свердловской области 27 тысяч детей страдают сердечными заболеваниями

14 февраля 2025 в 12:34 Размер текста - 17 +

Сейчас заболевания сердца есть у 27 тысяч свердловских детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области сейчас живут 27 тысяч детей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У 10 800 из них был выявлен врожденный порок сердца. За пять лет заболеваемость стремительно выросла, рассказала на пресс-конференции главный внештатный детский кардиолог регионального минздрава Ольга Скоробогатова. «Если в 2019 году мы регистрировали 9,4 случая на тысячу детского населения, то в 2023-м этот показатель увеличился до 12,4. Первичная заболеваемость пороком сердца выросла на 0,6%», — рассказала Скоробогатова. Ее слова передает корреспондент URA.RU. В 2019-м у 1,5 тысячи детей впервые выявили такой порок, в 2023-м пациентов стало на 400 больше. В большинстве случаев причинами порока сердца становятся генетическая предрасположенность, хромосомные аномалии, факторы окружающей среды, вредные привычки родителей, лекарства и даже бытовая химия. По словам кардиолога, для профилактики следует планировать беременность — проходить обследования, вовремя вставать на учет, отказываться от вредных привычек, избегать факторов риска в окружающей среде. Бывает, что детям делают и пересадку сердца, однако для этого их отправляют в Москву. «Технически мы эту операцию можем провести, но есть очень много юридических моментов, которые до сих пор не отработаны. В целом общество сейчас не готово к таким пересадкам», — рассказал главный внештатный детский сердечно-сосудистый хирург минздрава Константин Казанцев. Он отметил необходимость проведения разъяснительных работ. По его словам, остальные операции при пороках сердца проводятся в регионе. Что касается взрослых, то, как рассказал главный внештатный сердечно-сосудистый хирург свердловского минздрава Константин Кондрашов, к группам риска по сердечным заболеваниям относятся люди с артериальной гипертензией, сахарным диабетом и с избыточной массой тела. Он порекомендовал свердловчанам в возрасте после 50 лет чаще следить за уровнем сахара и липидов. По словам врача, симптомами заболевания могут стать появившаяся одышка, которую ранее вы не замечали, а также неприятные ощущения в области сердца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области сейчас живут 27 тысяч детей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У 10 800 из них был выявлен врожденный порок сердца. За пять лет заболеваемость стремительно выросла, рассказала на пресс-конференции главный внештатный детский кардиолог регионального минздрава Ольга Скоробогатова. «Если в 2019 году мы регистрировали 9,4 случая на тысячу детского населения, то в 2023-м этот показатель увеличился до 12,4. Первичная заболеваемость пороком сердца выросла на 0,6%», — рассказала Скоробогатова. Ее слова передает корреспондент URA.RU. В 2019-м у 1,5 тысячи детей впервые выявили такой порок, в 2023-м пациентов стало на 400 больше. В большинстве случаев причинами порока сердца становятся генетическая предрасположенность, хромосомные аномалии, факторы окружающей среды, вредные привычки родителей, лекарства и даже бытовая химия. По словам кардиолога, для профилактики следует планировать беременность — проходить обследования, вовремя вставать на учет, отказываться от вредных привычек, избегать факторов риска в окружающей среде. Бывает, что детям делают и пересадку сердца, однако для этого их отправляют в Москву. «Технически мы эту операцию можем провести, но есть очень много юридических моментов, которые до сих пор не отработаны. В целом общество сейчас не готово к таким пересадкам», — рассказал главный внештатный детский сердечно-сосудистый хирург минздрава Константин Казанцев. Он отметил необходимость проведения разъяснительных работ. По его словам, остальные операции при пороках сердца проводятся в регионе. Что касается взрослых, то, как рассказал главный внештатный сердечно-сосудистый хирург свердловского минздрава Константин Кондрашов, к группам риска по сердечным заболеваниям относятся люди с артериальной гипертензией, сахарным диабетом и с избыточной массой тела. Он порекомендовал свердловчанам в возрасте после 50 лет чаще следить за уровнем сахара и липидов. По словам врача, симптомами заболевания могут стать появившаяся одышка, которую ранее вы не замечали, а также неприятные ощущения в области сердца.