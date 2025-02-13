Услуги по проверке и розыгрышам предлагают в Сургуте
Сургутянам предложили проверить на верность возлюбленных за деньги. Организаторы могут устроить даже сцену на улице.
«Никто o ваших дейcтвиях не узнaет! Можно заказать пpиколы, шутки, пpaнки, провеpку любимoй девушки, прoвеpку пaрня, актeрскую сцeну во благо ваших отношений. Много ситуаций можно моделировать», — сказано в объявлении сервиса онлайн-объявлений.
Цена за проверку второй половинки начинается от 800 рублей. А вот разыграть сцену на улице выйдет дороже.
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