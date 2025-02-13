13 февраля 2025

Жителям ХМАО предложили проверить на верность возлюбленных за деньги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Услуги по проверке и розыгрышам предлагают в Сургуте
Услуги по проверке и розыгрышам предлагают в Сургуте Фото:

Сургутянам предложили проверить на верность возлюбленных за деньги. Организаторы могут устроить даже сцену на улице.

«Никто o ваших дейcтвиях не узнaет! Можно заказать пpиколы, шутки, пpaнки, провеpку любимoй девушки, прoвеpку пaрня, актeрскую сцeну во благо ваших отношений. Много ситуаций можно моделировать», — сказано в объявлении сервиса онлайн-объявлений.

Цена за проверку второй половинки начинается от 800 рублей. А вот разыграть сцену на улице выйдет дороже.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сургутянам предложили проверить на верность возлюбленных за деньги. Организаторы могут устроить даже сцену на улице. «Никто o ваших дейcтвиях не узнaет! Можно заказать пpиколы, шутки, пpaнки, провеpку любимoй девушки, прoвеpку пaрня, актeрскую сцeну во благо ваших отношений. Много ситуаций можно моделировать», — сказано в объявлении сервиса онлайн-объявлений. Цена за проверку второй половинки начинается от 800 рублей. А вот разыграть сцену на улице выйдет дороже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...