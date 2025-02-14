Последний день приема заявок на конкурс главы города Кургана был отмечен массовой подачей заявлений от кандидатов. В областном центре выбрали лучшего учителя. Появилась информация об еще одном пострадавшем на заводе, где погибли двое рабочих. Эти и другие новости пятницы, 14 февраля — в дайджесте URA.RU.
Адвокаты осужденной за коррупцию экс-чиновницы подали жалобу
Защита осужденной за коррупцию экс-замглавы города Шадринска (Курганская область) Татьяны Тугановой подали новую жалобу. Они пытаются оспорить постановление суда об объявлении ее в розыск. Женщине почти два месяца назад назначили наказание в виде лишения свободы за коррупционные преступления. После оглашения приговора ей было дозволено свободно уйти из зала суда. Она до сих пор — не в колонии. Шадринский суд объявил ее в розыск, сотрудники УФСИН ищут женщину.
Дорожники получили новые спецмашины
Дорожная компания «Варгашинское ДРСП» обновила свой автопарк, получив десять новых специализированных машин для работы на автодорогах различного уровня — от региональных до местных. Церемония передачи техники прошла на центральной площади города, где врио замгубернатора Иван Ситников, бывший руководитель ДРСП, торжественно вручил ключи от новой техники. Изготовить КамАЗы удалось на местном предприятии в рекордные сроки — всего за две недели. Контракт стоил 122 миллиона рублей.
Стало известно об еще одном пострадавшем на предприятии Кургана
После двойного смертельного случая, приключившимся с рабочими производственного предприятия Кургана, стало известно название организации. Ей оказалась компания «Пораблок», принадлежащая бизнесмену Владимиру Баскалю. Там пройдут проверки инспекции Роструда. Также от источников редакции появилась информация о попавшем в больницу рабочем. Молодой 24-летний парень получил отравления, когда вытаскивал тела коллег с места происшествия.
Назван учитель года в Кургане
В Кургане подведены итоги конкурса «Учитель года-2025». Победу одержала Елена Зырянова, преподающая английский язык в школе №7. Церемония награждения прошла во Дворце детского и юношеского творчества. Помимо почетной грамоты, победительница получит денежное вознаграждение.
Курганский госуниверситет запустил новый набор
Ректор Курганского государственного университета Надежда Дубив объявила о запуске новых образовательных программ, предназначенных для обучения операторов и наладчиков станков с числовым программным управлением (ЧПУ). Вуз закупил передовую инфраструктуру, введены новые учебные и производственные комплексы. Это компьютерные симуляторы, образцы станков, учебные рабочие места для операторов ЧПУ и станки для металлообработки.
Комплекс позволяет проводить полноценный учебный процесс, начиная от теоретических занятий до практического применения знаний на действующем оборудовании. Запуск набора на данные программы открывает новые возможности для повышения квалификации и переподготовки специалистов в области управления станками с ЧПУ.
Улицу в районе ТРЦ «Рио» закроют на три дня в Кургане
Госавтоинспекция предупредила о закрытии движения в районе ТРЦ Рио. Улица Тимофея Невежина будет перекрыта для транспорта на участке от Свердлова до К. Мяготина. Это связано с монтажными работами. Запрет будет действовать с утра 17 февраля до вечера 19 февраля.
Кандидаты в мэры атаковали оргкомитет в последний день подачи заявок
В Кургане завершился прием документов на конкурс по выборам главы города. Всего заявилось девять претендентов. Среди желающих: нынешний врип мэра, оппозиционер, пенсионер, студент, адвокат и другие претенденты. 14 февраля был последним днем приме документов на конкурс. И в последний день было подано шесть заявлений, что стало неожиданностью для политтусовки и самих организаторов.
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