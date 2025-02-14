В городе Березники из-за аварии на сетях произошли перебои с водоснабжением

Проблемы начались вечером 14 февраля
В Березниках (Пермский край) 14 февраля вечером произошло аварийное отключение электроэнергии. Это вызвало проблемы с водоснабжением в нескольких районах города.
«Отключение затронуло часть города, включая аварийный узел водоснабжения — ВНС-18. В районах Техникум, Металлургия, Мира, Универсам и Околица произошли перебои с водоснабжением», — пишет «Коммерсант Прикамье».
Уточняется, что авария произошла на линии, которая находится под контролем компании «ОРЭС-Прикамье». Специалисты приступили к работам по восстановлению энергоснабжения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!