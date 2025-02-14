14 февраля 2025

В городе Березники из-за аварии на сетях произошли перебои с водоснабжением

© Служба новостей «URA.RU»
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Проблемы начались вечером 14 февраля
Проблемы начались вечером 14 февраля Фото:

В Березниках (Пермский край) 14 февраля вечером произошло аварийное отключение электроэнергии. Это вызвало проблемы с водоснабжением в нескольких районах города.

«Отключение затронуло часть города, включая аварийный узел водоснабжения — ВНС-18. В районах Техникум, Металлургия, Мира, Универсам и Околица произошли перебои с водоснабжением», — пишет «Коммерсант Прикамье».

Уточняется, что авария произошла на линии, которая находится под контролем компании «ОРЭС-Прикамье». Специалисты приступили к работам по восстановлению энергоснабжения.

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В Березниках (Пермский край) 14 февраля вечером произошло аварийное отключение электроэнергии. Это вызвало проблемы с водоснабжением в нескольких районах города. «Отключение затронуло часть города, включая аварийный узел водоснабжения — ВНС-18. В районах Техникум, Металлургия, Мира, Универсам и Околица произошли перебои с водоснабжением», — пишет «Коммерсант Прикамье». Уточняется, что авария произошла на линии, которая находится под контролем компании «ОРЭС-Прикамье». Специалисты приступили к работам по восстановлению энергоснабжения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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