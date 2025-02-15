ВСУ сбрасывали зажигательные смеси на мирных жителей в ДНР

Украинские дроны сбрасывали зажигательные смеси на мирных жителей в селе Богоявленка (Доброволье, ДНР). Об этом сообщил очевидец Олег Гиманов.
«Два [дрона ВСУ] прилетело прямо во двор и какой-то жидкостью, что она горела даже на стенах», — рассказал Олег Гиманов в беседе с РИА Новости. По его словам, возгорания, вызванные этой смесью, не ликвидировались огнетушителями. Очевидец отметил, что атаки происходили со стороны Курахово, тогда подконтрольного украинской армии.
Гиманов рассказал, что, когда ВСУ начали засыпать село дронами, он вместе с товарищами забрались на крышу и начали ее укрывать. Однако дроны начали сбрасывать зажигательные боеприпасы прямо на них и им пришлось покинуть крышу.
Богоявленка была освобождена бойцами ВС РФ в конце октября 2024 года. Курахово — в январе 2025.
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