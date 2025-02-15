15 февраля 2025
14 февраля 2025

ХМАО вошел в ТОП-10 регионов России по количеству приверженцев ЗОЖ

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО женщин, придерживающихся ЗОЖ, в пять раз больше, чем мужчин
В ХМАО женщин, придерживающихся ЗОЖ, в пять раз больше, чем мужчин Фото:

ХМАО занял 10 место в рейтинге регионов с наибольшим количеством людей, которые придерживаются здорового образа жизни. Об этом свидетельствует исследование аудиторско-консалтинговой сети «ФинЭкспертиза».

«10 место: Ханты-Мансийский автономный округ. Здесь ЗОЖ придерживаются 15,8% населения или 220,3 тысячи человек», — написано на сайте.

По итогам исследования Югра получила 448 баллов. При этом, количество женщин, придерживающихся ЗОЖ, в пять раз превышает количество мужчин.

Мужская половина политбомонда ХМАО в последние годы все больше предпочитает активный отдых. В моде спорт, ЗОЖ и хайкинг — прогулки на природе, благо, в Югре хватает для этого локаций. Чиновники и депутаты не забывают и о брутальной классике — охоте и рыбалке. Об увлечениях политэлит — в материале URA.RU.

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ХМАО занял 10 место в рейтинге регионов с наибольшим количеством людей, которые придерживаются здорового образа жизни. Об этом свидетельствует исследование аудиторско-консалтинговой сети «ФинЭкспертиза». «10 место: Ханты-Мансийский автономный округ. Здесь ЗОЖ придерживаются 15,8% населения или 220,3 тысячи человек», — написано на сайте. По итогам исследования Югра получила 448 баллов. При этом, количество женщин, придерживающихся ЗОЖ, в пять раз превышает количество мужчин. Мужская половина политбомонда ХМАО в последние годы все больше предпочитает активный отдых. В моде спорт, ЗОЖ и хайкинг — прогулки на природе, благо, в Югре хватает для этого локаций. Чиновники и депутаты не забывают и о брутальной классике — охоте и рыбалке. Об увлечениях политэлит — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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