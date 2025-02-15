ХМАО вошел в ТОП-10 регионов России по количеству приверженцев ЗОЖ

ХМАО занял 10 место в рейтинге регионов с наибольшим количеством людей, которые придерживаются здорового образа жизни. Об этом свидетельствует исследование аудиторско-консалтинговой сети «ФинЭкспертиза».
«10 место: Ханты-Мансийский автономный округ. Здесь ЗОЖ придерживаются 15,8% населения или 220,3 тысячи человек», — написано на сайте.
По итогам исследования Югра получила 448 баллов. При этом, количество женщин, придерживающихся ЗОЖ, в пять раз превышает количество мужчин.
Мужская половина политбомонда ХМАО в последние годы все больше предпочитает активный отдых. В моде спорт, ЗОЖ и хайкинг — прогулки на природе, благо, в Югре хватает для этого локаций. Чиновники и депутаты не забывают и о брутальной классике — охоте и рыбалке. Об увлечениях политэлит — в материале URA.RU.
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