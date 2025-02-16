Что известно о пограничнике, который вышел на связь спустя два месяца после исчезновения под Курском

Солдат Сергей Ершов, выполнявший задачи по охране российско-украинской границы под Курском, пропал без вести 7 августа 2024 года в ходе прорыва границы украинскими военными. Ершов, 19-летний житель Череповца, выполнял задачи на границе еще с апреля прошлого года. Через почти два месяца после исчезновения, несмотря на полученные ранения и потерю возможности связи, Ершов самостоятельно вернулся к позициям российских войск. Что известно о пограничнике, который 50 дней спасался от ВСУ в курском приграничье — в материале URA.RU.
Военный на границе
В результате наступления ВСУ на территорию Курской области 6 августа 2024 года десятки российских солдат оказались в окружении украинской стороны. Среди них был и Сергей Ершов из Вологодской области. В сложившейся ситуации молодой человек не только старался выжить, но и собирал важную информацию, действуя почти как партизан. Об опыте своего сына рассказала мать Сергея Наталья Ершова.
Теперь, спустя время, Наталья Ершова вспоминает о тех событиях с относительным спокойствием. Единственным моментом, когда ее голос дрогнул, было воспоминание о телефонном звонке сына, который заставил ее вернуться мыслями к тому сентябрьскому дню и представить Сергея раненым, изнуренным голодом и бесконечными скитаниями, сообщает «Царьград».
Ершов выполнял задачи в районе села Нижний Клин Курской области с апреля 2024 года. Позывной у Сергея был «Электрик». Ввиду требований секретности, все посылки для него отправлялись в Свердликово.
Связь пропала
На Курском приграничье обстрелы позиций ВСУ происходили и раньше, однако ситуация обострилась, когда Украина начала наступление. Родители военных оказались в растерянности: 7 августа Сергей Ершов сообщил матери в последнем телефонном разговоре о прорыве границы, после чего его телефон стал недоступным. В родительских чатах началась паника: обсуждались перемещения и местоположения их детей.
"7 августа сын позвонил последний раз и сказал о прорыве границы. После этого телефон всегда был выключен. Чаты родителей взрывались: мой там-то стоял, моего туда-то перебросили" — рассказала Наталья Ершова.
Родительское расследование
Родители пропавших пограничников пытались самостоятельно заниматься поисками детей. Наталья вспомнила, что ее сын присылал ей фотографии жареных карпов, пойманных в местной реке Снагость. После многочисленных обращений удалось выяснить, что эти рыбы водятся возле села Нижний Клин, где, возможно, находился ее сын.
Позднее Сергей рассказал, что находился в укреплении, когда начался обстрел. В спешке он схватил чужую форму и выбежал, не взяв с собой ни документы, ни телефон. Группа, состоявшая из нескольких военных, насчитывала 11 человек. Среди них был Ваня Горюнов, который до сих пор считается пропавшим без вести.
В ходе отступления группа потеряла связь друг с другом. С Сергеем остались только его товарищ Артем, известный под позывным «Коряга», и еще один солдат с позывным «Тринадцатый». Они пытались добраться до своих позиций, стараясь не просить помощи у местных жителей из-за страха предательства.
С «Тринадцатым» пути разошлись. Спустя 70 дней он добрался до своих, будучи серьезно ранен и истощен. Длительное время он провел в госпитале, восстанавливаясь после полученных травм.
Напролом
Молодые люди 18 сентября 2024 года попали в зону артиллерийского обстрела, в результате чего Сергей получил серьезное ранение ноги. Спустя 10 дней, 28 сентября, парни обнаружили позиции бойцов подразделения «Ахмат». Военные были поражены видом Ершова, который хромой и испачканный шел на них с автоматом в руках. Сергей впоследствии рассказывал матери, что его эмоциональное состояние было настолько напряжено, что он уже не различал, кто перед ним — свои или враги. Его товарищ «Коряга» скрывался в кустах, ожидая выстрелов.
По словам Натальи, Сергею повезло, что в момент получения ранения у него не было при себе стандартных обезболивающих, которые выдают военнослужащим, так как в госпитале выяснилось, что у него аллергия на них. «Сережа, помни, у тебя киста головного мозга, потому нельзя ударяться головой, и аллергия на пенициллин», — предостерегала мать своего сына.
Кошмары не закончились
Изнеможенные солдаты не бросили оружие и старались принести пользу своим. Во время передвижений они запечатлели в памяти расположение сил Украины. Прячась в кустах, они подсчитывали проходящие мимо подразделения ВСУ.
По словам Натальи, у одного из парней был простой мобильник, с помощью которого они отмечали координаты, а затем передали всю информацию своим. Бойцы из подразделения «Ахмат» выразили благодарность, так как данные оказались полезными.
В пути ребята питались ягодами и овощами с заброшенных огородов, пили воду из ручьев. Однажды они наткнулись на брошенный опорный пункт, где нашли сухие пайки.
Когда солдаты встретились с бойцами «Ахмата», те сразу предложили им телефоны для звонков домой. Наталье было сложно поверить, что ей предоставляется возможность поговорить с сыном. Информация о пропавших без вести пограничниках стала общедоступной, из-за чего начали появляться мошенники, требующие деньги за якобы имеющиеся сведения о молодых людях.
"В этот раз мужчина спросил, разыскиваю ли я сына. Я попросила: пусть скажет кодовое слово – домашнее прозвище Сережи. Он называет (мать просила не писать. – ред. URA.RU). У меня земля из-под ног поплыла. Прошу ответить, какая машина у нас. Он ответил. Я заплакала: это мой сын! 50 дней страшной неизвестности…" — рассказала Наталья.
Затем Сергей прошел лечение в пяти госпиталях и был выписан лишь в ноябре. За полученные ранения ему выплатили компенсацию, на которую родители купили ему квартиру. Вопрос о выплате боевых пособий пока не решен.
Ночные кошмары продолжают мучить Сергея. В госпитале он записал видеообращение к матерям пропавших без вести военных.
"Хочу выразить свою поддержку. Мы – русские люди, нас трудно сломить, и с нами Бог... Сейчас молюсь за ребят, чтобы все вышли. Если у меня получилось, у остальных получится".
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