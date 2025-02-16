Пограничник, исчезнувший после вторжения ВСУ в Курскую область, вышел к своим спустя два месяца

Раненый солдат 50 дней спасался от ВСУ в курском приграничье
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пограничник записывал координаты бойцов ВСУ, пока скрывался от них в курском приграничье
Пограничник записывал координаты бойцов ВСУ, пока скрывался от них в курском приграничье Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военный Сергей Ершов, который охранял российско-украинскую границу в Курской области, пропал 7 августа 2024 года после сообщения о прорыве границы бойцами ВСУ. Спустя почти два месяца Ершов вышел к позициям российских войск, несмотря на ранение и потерю связи. Об этом рассказала его мать Наталья.

После обстрела опорного пункта 19-летний пограничник вместе с несколькими сослуживцами был вынужден покинуть его, потеряв при этом документы и мобильный телефон. «Он схватил чужую гимнастерку и выскочил, не взяв документы и мобильный. Их уходило 11 человек», — рассказала Наталья Ершова в беседе с «Царьградом». В последующие дни Сергей и двое его товарищей, с позывными Коряга и Тринадцатый, продолжали движение, стараясь избегать контактов с местными из опасений предательства. 

Чуть более чем через месяц скитаний группа попала под обстрел, Ершов был тяжело ранен в ногу. Тринадцатый отбился от группы. Ершов и Коряга, продолжая движение, запоминали расположение украинских войск, считали технику, отмечали координаты. Ели ягоды, овощи с брошенных огородов и пили воду из ручьев. А 28 сентября Ершов и Коряга вышли к позициям бойцов спецназа «Ахмат», которые помогли им связаться с родными. Информация о расположении ВСУ и их количестве, полученная от двух пограничников, оказалась полезной для российской армии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военный Сергей Ершов, который охранял российско-украинскую границу в Курской области, пропал 7 августа 2024 года после сообщения о прорыве границы бойцами ВСУ. Спустя почти два месяца Ершов вышел к позициям российских войск, несмотря на ранение и потерю связи. Об этом рассказала его мать Наталья. После обстрела опорного пункта 19-летний пограничник вместе с несколькими сослуживцами был вынужден покинуть его, потеряв при этом документы и мобильный телефон. «Он схватил чужую гимнастерку и выскочил, не взяв документы и мобильный. Их уходило 11 человек», — рассказала Наталья Ершова в беседе с «Царьградом». В последующие дни Сергей и двое его товарищей, с позывными Коряга и Тринадцатый, продолжали движение, стараясь избегать контактов с местными из опасений предательства.  Чуть более чем через месяц скитаний группа попала под обстрел, Ершов был тяжело ранен в ногу. Тринадцатый отбился от группы. Ершов и Коряга, продолжая движение, запоминали расположение украинских войск, считали технику, отмечали координаты. Ели ягоды, овощи с брошенных огородов и пили воду из ручьев. А 28 сентября Ершов и Коряга вышли к позициям бойцов спецназа «Ахмат», которые помогли им связаться с родными. Информация о расположении ВСУ и их количестве, полученная от двух пограничников, оказалась полезной для российской армии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...