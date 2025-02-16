Пограничник, исчезнувший после вторжения ВСУ в Курскую область, вышел к своим спустя два месяца

Военный Сергей Ершов, который охранял российско-украинскую границу в Курской области, пропал 7 августа 2024 года после сообщения о прорыве границы бойцами ВСУ. Спустя почти два месяца Ершов вышел к позициям российских войск, несмотря на ранение и потерю связи. Об этом рассказала его мать Наталья.
После обстрела опорного пункта 19-летний пограничник вместе с несколькими сослуживцами был вынужден покинуть его, потеряв при этом документы и мобильный телефон. «Он схватил чужую гимнастерку и выскочил, не взяв документы и мобильный. Их уходило 11 человек», — рассказала Наталья Ершова в беседе с «Царьградом». В последующие дни Сергей и двое его товарищей, с позывными Коряга и Тринадцатый, продолжали движение, стараясь избегать контактов с местными из опасений предательства.
Чуть более чем через месяц скитаний группа попала под обстрел, Ершов был тяжело ранен в ногу. Тринадцатый отбился от группы. Ершов и Коряга, продолжая движение, запоминали расположение украинских войск, считали технику, отмечали координаты. Ели ягоды, овощи с брошенных огородов и пили воду из ручьев. А 28 сентября Ершов и Коряга вышли к позициям бойцов спецназа «Ахмат», которые помогли им связаться с родными. Информация о расположении ВСУ и их количестве, полученная от двух пограничников, оказалась полезной для российской армии.
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