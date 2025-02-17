Решетников назвал причины кризиса в российском бизнесе

Одной из ключевых причин кризиса в российском бизнесе является ужесточение денежно-кредитной политики в стране. Об этом заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.
«Ужесточение денежно-кредитной политики, повышение ключевой ставки, рост макропруденциальных требований приводят к сжатию кредитования — это сдерживает не только спрос, но и существенно влияет на инвестиции, а следовательно, и на будущее предложение продукции», — заявил Решетников в ходе выступления на итоговой коллегии министерства, пишет «Интерфакс». Эти меры, по его мнению, создают значительные трудности для развития российского бизнеса.
Решетников также заявил, что в последние месяцы 2024 года, ноябрь и декабрь, темпы роста российской экономики заметно упали. Стала очевидной тенденция к охлаждению экономической активности. В частности, в некоторых отраслях зафиксировано замедление развития, а также отмечается уменьшение объема заказов для предприятий.
На заседании 14 февраля Банк России решил сохранить ключевую ставку — 21%. Эльвира Набиуллина, руководитель регулятора, подчеркнула, что в дальнейшем не исключается вероятность ее повышения. К чему приведет решение ЦБ по ставке, и как это отразится на инфляции — в материале URA.RU.
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