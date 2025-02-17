Преступивших закон жителей Березников отправят на перевоспитание в казачье общество

Жители Березниковского городского округа Пермского края, совершившие административное правонарушение, будут отправлены на перевоспитание в больницу, храм и управляющие компании. Перечень объектов для отбывания наказания в виде обязательных работ подготовили местные власти.
«В соответствии со статьями 25, 39, 49, 50 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, администрация города Березники постановляет: определить перечень видов работ для отбывания наказания в виде обязательных работ», — говорится в проекте постановления администрации Березниковского округа. Так, осужденным придется убирать общественные места и придомовые территории, заниматься озеленением территории, мыть остановки общественного транспорта, собирать мусор, ремонтировать здания, вести подсобные, погрузочно-разгрузочные, малярные и штукатурные работы.
Также указанным документом предлагается определить перечень объектов и мест, где осужденные будут отбывать наказание в виде обязательных работ. В частности власти предлагают отправить осужденных в Соликамский дом-интернат для престарелых и инвалидов, краевую больницу имени Вагнера, храм в честь сретения Господня (с. Романово), а также хуторское казачье общество «Хутор Верхнекамский». Всего в перечне значатся несколько десятков объектов, в том числе промышленные и коммерческие предприятия, общественные и благотворительные организации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!