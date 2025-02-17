17 февраля 2025

Преступивших закон жителей Березников отправят на перевоспитание в казачье общество

Осужденных жителей Березников отправят на обязательные работы в храм и больницу
© Служба новостей «URA.RU»
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Березниковцам, виновным перед законом, придется работать в хуторском казачьем обществе
Березниковцам, виновным перед законом, придется работать в хуторском казачьем обществе Фото:

Жители Березниковского городского округа Пермского края, совершившие административное правонарушение, будут отправлены на перевоспитание в больницу, храм и управляющие компании. Перечень объектов для отбывания наказания в виде обязательных работ подготовили местные власти.

«В соответствии со статьями 25, 39, 49, 50 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, администрация города Березники постановляет: определить перечень видов работ для отбывания наказания в виде обязательных работ», — говорится в проекте постановления администрации Березниковского округа. Так, осужденным придется убирать общественные места и придомовые территории, заниматься озеленением территории, мыть остановки общественного транспорта, собирать мусор, ремонтировать здания, вести подсобные, погрузочно-разгрузочные, малярные и штукатурные работы.

Также указанным документом предлагается определить перечень объектов и мест, где осужденные будут отбывать наказание в виде обязательных работ. В частности власти предлагают отправить осужденных в Соликамский дом-интернат для престарелых и инвалидов, краевую больницу имени Вагнера, храм в честь сретения Господня (с. Романово), а также хуторское казачье общество «Хутор Верхнекамский». Всего в перечне значатся несколько десятков объектов, в том числе промышленные и коммерческие предприятия, общественные и благотворительные организации.

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Жители Березниковского городского округа Пермского края, совершившие административное правонарушение, будут отправлены на перевоспитание в больницу, храм и управляющие компании. Перечень объектов для отбывания наказания в виде обязательных работ подготовили местные власти. «В соответствии со статьями 25, 39, 49, 50 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, администрация города Березники постановляет: определить перечень видов работ для отбывания наказания в виде обязательных работ», — говорится в проекте постановления администрации Березниковского округа. Так, осужденным придется убирать общественные места и придомовые территории, заниматься озеленением территории, мыть остановки общественного транспорта, собирать мусор, ремонтировать здания, вести подсобные, погрузочно-разгрузочные, малярные и штукатурные работы. Также указанным документом предлагается определить перечень объектов и мест, где осужденные будут отбывать наказание в виде обязательных работ. В частности власти предлагают отправить осужденных в Соликамский дом-интернат для престарелых и инвалидов, краевую больницу имени Вагнера, храм в честь сретения Господня (с. Романово), а также хуторское казачье общество «Хутор Верхнекамский». Всего в перечне значатся несколько десятков объектов, в том числе промышленные и коммерческие предприятия, общественные и благотворительные организации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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