ФНС выставила новый долг Ивлеевой в 30 миллионов рублей

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Основной долг связан с банкротством компании «Капельница групп»
Основной долг связан с банкротством компании «Капельница групп» Фото:

Федеральная налоговая служба (ФНС) выставила блогеру Анастасии Ивлеевой новый долг. Сумма задолженности составила 30 миллионов рублей.

«ФНС выставила новый долг Ивлеевой в 30 млн рублей», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что основная часть долга, а именно 23,5 миллиона, связана с обанкротившейся компанией «Капельница групп», которая не смогла погасить свои обязательства. Аналогичная сумма задолженности ожидается и от ее бизнес-партнера Дмитрия Аникина. К этому долгу добавились еще по 7,3 миллиона рублей для каждого из учредителей компании.

В 2021 году Ивлеева и Аникин пытались открыть бар через свою компанию, но бизнес не состоялся, и теперь они обязаны погасить задолженность. В августе 2023 года «Капельница групп» была признана банкротом, передает «Царьград». Ранее экс-управляющий компании Александр Морозов подал иск, утверждая, что «Капельница групп» не выполнила обязательства по займам на сумму 15,9 миллиона рублей, а позже к этой сумме добавилась задолженность за аренду на 7,1 миллиона.

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Федеральная налоговая служба (ФНС) выставила блогеру Анастасии Ивлеевой новый долг. Сумма задолженности составила 30 миллионов рублей. «ФНС выставила новый долг Ивлеевой в 30 млн рублей», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что основная часть долга, а именно 23,5 миллиона, связана с обанкротившейся компанией «Капельница групп», которая не смогла погасить свои обязательства. Аналогичная сумма задолженности ожидается и от ее бизнес-партнера Дмитрия Аникина. К этому долгу добавились еще по 7,3 миллиона рублей для каждого из учредителей компании. В 2021 году Ивлеева и Аникин пытались открыть бар через свою компанию, но бизнес не состоялся, и теперь они обязаны погасить задолженность. В августе 2023 года «Капельница групп» была признана банкротом, передает «Царьград». Ранее экс-управляющий компании Александр Морозов подал иск, утверждая, что «Капельница групп» не выполнила обязательства по займам на сумму 15,9 миллиона рублей, а позже к этой сумме добавилась задолженность за аренду на 7,1 миллиона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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