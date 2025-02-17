ФНС выставила новый долг Ивлеевой в 30 миллионов рублей

Федеральная налоговая служба (ФНС) выставила блогеру Анастасии Ивлеевой новый долг. Сумма задолженности составила 30 миллионов рублей.
«ФНС выставила новый долг Ивлеевой в 30 млн рублей», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что основная часть долга, а именно 23,5 миллиона, связана с обанкротившейся компанией «Капельница групп», которая не смогла погасить свои обязательства. Аналогичная сумма задолженности ожидается и от ее бизнес-партнера Дмитрия Аникина. К этому долгу добавились еще по 7,3 миллиона рублей для каждого из учредителей компании.
В 2021 году Ивлеева и Аникин пытались открыть бар через свою компанию, но бизнес не состоялся, и теперь они обязаны погасить задолженность. В августе 2023 года «Капельница групп» была признана банкротом, передает «Царьград». Ранее экс-управляющий компании Александр Морозов подал иск, утверждая, что «Капельница групп» не выполнила обязательства по займам на сумму 15,9 миллиона рублей, а позже к этой сумме добавилась задолженность за аренду на 7,1 миллиона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.