Челябинцев предупредили о ранней и теплой весне

18 февраля 2025 в 10:59 Размер текста - 17 +

Весна в Челябинской области обещает быть ранней и теплой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Весна в Челябинске и области в 2025 году обещает быть ранней и теплой. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра (ЦГМС). «В последнее десятилетие наблюдается отклонение: весна наступает на неделю или даже две раньше, то есть в третьей декаде марта. Некоторые сравнивают нынешние атмосферные процессы с 2020 годом, когда зима была теплой и с частыми оттепелями, а весна наступила рано», — пишет сайт «КП-Челябинск» со ссылкой на метеорологов ЦГМС. Синоптики отмечают, что точный прогноз погоды на весну сделать очень сложно, так как он зависит от множества факторов, включая состояние ледников и колебания давления. В марте возможны морозы, «переобувать» машину на летние шины рекомендуется не раньше середины апреля. В Гидрометцентре России пообещали, что весна в регионе ожидается теплее на 0,5-1,5 градуса средних значений климатической нормы. А пока синоптики предупредили, что в предстоящую неделю с 17 по 23 февраля в Челябинской области на смену осадкам придут 30-градусные морозы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Весна в Челябинске и области в 2025 году обещает быть ранней и теплой. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра (ЦГМС). «В последнее десятилетие наблюдается отклонение: весна наступает на неделю или даже две раньше, то есть в третьей декаде марта. Некоторые сравнивают нынешние атмосферные процессы с 2020 годом, когда зима была теплой и с частыми оттепелями, а весна наступила рано», — пишет сайт «КП-Челябинск» со ссылкой на метеорологов ЦГМС. Синоптики отмечают, что точный прогноз погоды на весну сделать очень сложно, так как он зависит от множества факторов, включая состояние ледников и колебания давления. В марте возможны морозы, «переобувать» машину на летние шины рекомендуется не раньше середины апреля. В Гидрометцентре России пообещали, что весна в регионе ожидается теплее на 0,5-1,5 градуса средних значений климатической нормы. А пока синоптики предупредили, что в предстоящую неделю с 17 по 23 февраля в Челябинской области на смену осадкам придут 30-градусные морозы.