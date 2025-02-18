В Минобороны создали особую систему «Воентех» для ускоренного внедрения инноваций в ВС РФ

Минобороны РФ создало систему ускоренного внедрения инноваций «Воентех»
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Минобороны РФ создали новую систему внедрения инноваций
Минобороны РФ создали новую систему внедрения инноваций Фото:

В России создана новая система ускоренного внедрения инноваций «Воентех», предусматривающая тестирование новых образцов вооружения в боевых условиях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Формируются группы боевой апробации, которые совместно с подразделениями Вооруженных Сил и представителями промышленности будут проводить испытания образцов в реальных боевых условиях, а также изучать и внедрять созданные на местах инициативные технические наработки», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Минобороны РФ также уточнило, что одна из важных задач новой структуры «Воентех» — это обучение кадровых специалистов. Кроме того, проект предусматривает тесное сотрудничество с гражданскими научными сообществами и производственными лабораториями.

Ранее, как писал «Ридус», в России были созданы специальные группы для изучения и анализа боевого опыта. Команды сформированы преимущественно из научных сотрудников и преподавателей военных вузов.

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В России создана новая система ускоренного внедрения инноваций «Воентех», предусматривающая тестирование новых образцов вооружения в боевых условиях. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Формируются группы боевой апробации, которые совместно с подразделениями Вооруженных Сил и представителями промышленности будут проводить испытания образцов в реальных боевых условиях, а также изучать и внедрять созданные на местах инициативные технические наработки», — говорится в пресс-релизе ведомства. Минобороны РФ также уточнило, что одна из важных задач новой структуры «Воентех» — это обучение кадровых специалистов. Кроме того, проект предусматривает тесное сотрудничество с гражданскими научными сообществами и производственными лабораториями. Ранее, как писал «Ридус», в России были созданы специальные группы для изучения и анализа боевого опыта. Команды сформированы преимущественно из научных сотрудников и преподавателей военных вузов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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