Что решили делегаты РФ и США по миру на Украине в Саудовской Аравии

Reuters: вопрос Украины будет решен на высоком уровне между РФ и США
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Переговоры шли 4,5 часа, они прошли неплохо, говорил Ушаков
Переговоры шли 4,5 часа, они прошли неплохо, говорил Ушаков Фото:

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио согласились собрать команды на высоком уровне, чтобы решить украинский вопрос. Об этом пишет Reuters. 

«Лавров и Рубио договорились назначить команды на высоком уровне для начала работы по украинскому урегулированию», — говорится в материале. Также стороны договорились начать экономическое сотрудничество после того, как вопрос Украины будет решен. 

Переговоры в Саудовской Аравии шли 4,5 часа. Стороны обсудили детали будущих взаимоотношений России и США. Также был затронут вопрос мира на Украине. Все главные новости по этой теме URA.RU публикует в своей онлайн-трансляции. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что встреча прошла неплохо. 

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Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио согласились собрать команды на высоком уровне, чтобы решить украинский вопрос. Об этом пишет Reuters.  «Лавров и Рубио договорились назначить команды на высоком уровне для начала работы по украинскому урегулированию», — говорится в материале. Также стороны договорились начать экономическое сотрудничество после того, как вопрос Украины будет решен.  Переговоры в Саудовской Аравии шли 4,5 часа. Стороны обсудили детали будущих взаимоотношений России и США. Также был затронут вопрос мира на Украине. Все главные новости по этой теме URA.RU публикует в своей онлайн-трансляции. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что встреча прошла неплохо. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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