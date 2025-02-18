Что решили делегаты РФ и США по миру на Украине в Саудовской Аравии

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио согласились собрать команды на высоком уровне, чтобы решить украинский вопрос. Об этом пишет Reuters.
«Лавров и Рубио договорились назначить команды на высоком уровне для начала работы по украинскому урегулированию», — говорится в материале. Также стороны договорились начать экономическое сотрудничество после того, как вопрос Украины будет решен.
Переговоры в Саудовской Аравии шли 4,5 часа. Стороны обсудили детали будущих взаимоотношений России и США. Также был затронут вопрос мира на Украине. Все главные новости по этой теме URA.RU публикует в своей онлайн-трансляции. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что встреча прошла неплохо.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.