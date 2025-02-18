Жена главного спортфункционера ХМАО отвоевала право на курение кальянов в своем баре

Жена главы «Юграмегаспорт» Сухорущенко оспорила запрет на курение кальянов
© Служба новостей «URA.RU»
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Кальяны в баре Heisenberg больше не под запретом
Кальяны в баре Heisenberg больше не под запретом Фото:

Жена главного спортфункционера ХМАО Артема Сухорущенко, возглавляющего подведомственное учреждение правительства «Юграмегаспорт», отвоевала право на курение кальянов в своем баре. Юристы владелицы Heisenberg Lounge Bar Елены Сухорущенко сообщили URA.RU, что им удалось оспорить решение суда, который изначально встал на сторону Роспотребнадзора, обнаружившего дым коромыслом в общепите.

«Решение суда отменено. Оно было принято заочно, поэтому и обжалуется в упрощенном порядке. В деле были процессуальные нарушения», — прокомментировал ситуацию представитель Сухорущенко. Он уточнил, что документ будет опубликован в картотеке судебных дел.

Теперь предпринимательнице не нужно устанавливать предупреждающие таблички. А чтобы проверяющие снова пришли в «Хайзенберг», нужен новый сигнал от недовольных кальянами клиентов.

Ранее URA.RU писало, что в бар Сухорущенко нагрянули с проверкой сотрудники Роспотребнадзора. Суд первой инстанции посчитал, что ресторатор не соблюдала требование законодательства о запрете курения в помещениях общепита.

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Жена главного спортфункционера ХМАО Артема Сухорущенко, возглавляющего подведомственное учреждение правительства «Юграмегаспорт», отвоевала право на курение кальянов в своем баре. Юристы владелицы Heisenberg Lounge Bar Елены Сухорущенко сообщили URA.RU, что им удалось оспорить решение суда, который изначально встал на сторону Роспотребнадзора, обнаружившего дым коромыслом в общепите. «Решение суда отменено. Оно было принято заочно, поэтому и обжалуется в упрощенном порядке. В деле были процессуальные нарушения», — прокомментировал ситуацию представитель Сухорущенко. Он уточнил, что документ будет опубликован в картотеке судебных дел. Теперь предпринимательнице не нужно устанавливать предупреждающие таблички. А чтобы проверяющие снова пришли в «Хайзенберг», нужен новый сигнал от недовольных кальянами клиентов. Ранее URA.RU писало, что в бар Сухорущенко нагрянули с проверкой сотрудники Роспотребнадзора. Суд первой инстанции посчитал, что ресторатор не соблюдала требование законодательства о запрете курения в помещениях общепита.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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