Жена главного спортфункционера ХМАО отвоевала право на курение кальянов в своем баре

Жена главного спортфункционера ХМАО Артема Сухорущенко, возглавляющего подведомственное учреждение правительства «Юграмегаспорт», отвоевала право на курение кальянов в своем баре. Юристы владелицы Heisenberg Lounge Bar Елены Сухорущенко сообщили URA.RU, что им удалось оспорить решение суда, который изначально встал на сторону Роспотребнадзора, обнаружившего дым коромыслом в общепите.
«Решение суда отменено. Оно было принято заочно, поэтому и обжалуется в упрощенном порядке. В деле были процессуальные нарушения», — прокомментировал ситуацию представитель Сухорущенко. Он уточнил, что документ будет опубликован в картотеке судебных дел.
Теперь предпринимательнице не нужно устанавливать предупреждающие таблички. А чтобы проверяющие снова пришли в «Хайзенберг», нужен новый сигнал от недовольных кальянами клиентов.
Ранее URA.RU писало, что в бар Сухорущенко нагрянули с проверкой сотрудники Роспотребнадзора. Суд первой инстанции посчитал, что ресторатор не соблюдала требование законодательства о запрете курения в помещениях общепита.
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