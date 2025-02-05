Жена главного спортфункционера ХМАО попалась на нарушениях с кальянами

На супругу директора подведомственного правительству ХМАО спортивного учреждения «Юграмегаспорт» Артема Сухорущенко Елену, владелицу бара Heisenberg в Ханты-Мансийске, подал в суд Роспотребнадзор. Ресторатор не соблюдала требование законодательства о запрете курения в помещениях общепита.
«Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре обратилось в суд с исковым заявлением к ООО „Хайзенберг и КО“, ИП Сухорущенко Елена Анатольевна о защите прав потребителей. При проведении контрольного мероприятия истцом установлено, что на объекте HEISENBERG LOUNGE BAR, в нарушение ФЗ „Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака“, нарушается запрет на курение табака в помещениях, предназначенных для общественного питания. Установлено потребление пищи и кальянов одновременно», — указано в картотеке дел на сайте суда.
Суд встал на сторону санитарных врачей. Он обязал Сухорущенко установить соответствующий знак и довести до потребителей сведения, разместив информацию на сайте URA.RU. Однако это не было сделано до сих пор, и историей заинтересовались приставы. «Какая удивительная супружеская пара, муж на работе пропагандирует здоровый образ жизни. А жена приглашает к себе в бар на курение кальянов. Но теперь они в заведении госпожи Сухорущенко под запретом», — посмеялся инсайдер.
Ранее URA.RU писало, что вице-губернатору ХМАО Елене Майер предстоит разобраться с проблемами главного спортивного учреждения ХМАО. Организатор статусных мероприятий «Юграмегаспорт», оперирующий миллиардами бюджетных рублей, оказался под прицелом генпрокуратуры.
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