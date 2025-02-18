Путин заявил, что все граждане Курской области получили выплаты после вторжения ВСУ

Путин: жители Курской области получили денежные компенсации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин сообщил о выплаченных компенсациях для жителей Курской области
Путин сообщил о выплаченных компенсациях для жителей Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Все жители Курской области, потерявшие имущество в ходе вторжения ВСУ, получили компенсации. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Все граждане Курской области, потерявшие имущество, получили компенсации», — сказал Путин на совещании с правительством РФ. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о выплатах компенсаций жителям, потерявшим имущество. Тогда ожидалось, что более 100 тысяч граждан получат по 150 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Все жители Курской области, потерявшие имущество в ходе вторжения ВСУ, получили компенсации. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. «Все граждане Курской области, потерявшие имущество, получили компенсации», — сказал Путин на совещании с правительством РФ. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24». Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о выплатах компенсаций жителям, потерявшим имущество. Тогда ожидалось, что более 100 тысяч граждан получат по 150 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...