Путин заявил, что все граждане Курской области получили выплаты после вторжения ВСУ

Все жители Курской области, потерявшие имущество в ходе вторжения ВСУ, получили компенсации. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«Все граждане Курской области, потерявшие имущество, получили компенсации», — сказал Путин на совещании с правительством РФ. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о выплатах компенсаций жителям, потерявшим имущество. Тогда ожидалось, что более 100 тысяч граждан получат по 150 тысяч рублей.
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