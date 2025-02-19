Убыточная УК пермской мэрии нашла способ избавиться от долгов

Пермская муниципальная УК заключила соглашения об отсрочке долгов
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ПМУП «ГКТХ» предоставит план финансового оздоровления в августе
ПМУП «ГКТХ» предоставит план финансового оздоровления в августе Фото:

Пермское ООО «ПМУП Городское коммунальное и тепловое хозяйство» рассчитывает стабилизировать свое финансовое положение. Проблемы у компании возникли в связи с обвинением в получении взятки на 6,8 млн рублей бывшего директора организации Людмилы Осинцевой. Об этом на комитете по городскому хозяйству пермской гордумы рассказал директор компании Андрей Губин.

«В 2024 году в связи с возбуждением уголовного дела в отношении бывшего директора общества Людмилы Осинцевой деятельность УК столкнулась со значительными трудностями. По итогам 2024 года общество получило убыток в размере до 300 тысяч рублей, дебиторская задолженность составила 95 млн рублей, кредиторская — 40,7 млн рублей. Сейчас принимаются меры по стабилизации финансового положения. Это укрепление кадров, дальнейшее развитие управляющей компании», — рассказал Губин.

В конце 2024 года компания заключила соглашения об отсрочке погашения задолженностей с ПАО «Т Плюс» и ЗАО «Газпром газораспределение Пермь», рассматривается договор с ООО «Новогор Прикамье». «Не сняты проблемы в работе с дебиторской задолженностью — ее ликвидность снижается. Принимаются меры по финансовому оздоровлению, проводится мониторинг по ранее заключенными контрактам. Планируемый срок финансового оздоровления компании — второй квартал 2025 года», — заявил Губин.

ПМУП «ГКТХ» обслуживает 123 многоквартирных дома и 13 муниципальных объектов. Некоторые из них не удается привести в нормативное состояние. Однако компания рассчитывает сформировать шесть производственных участков и увеличить объем обслуживаемого жилого фонда и социальных объектов. К повторному рассмотрению доклада о деятельности ПМУП «ГКТХ» в августе организация должна предоставить план финансового оздоровления.

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Пермское ООО «ПМУП Городское коммунальное и тепловое хозяйство» рассчитывает стабилизировать свое финансовое положение. Проблемы у компании возникли в связи с обвинением в получении взятки на 6,8 млн рублей бывшего директора организации Людмилы Осинцевой. Об этом на комитете по городскому хозяйству пермской гордумы рассказал директор компании Андрей Губин. «В 2024 году в связи с возбуждением уголовного дела в отношении бывшего директора общества Людмилы Осинцевой деятельность УК столкнулась со значительными трудностями. По итогам 2024 года общество получило убыток в размере до 300 тысяч рублей, дебиторская задолженность составила 95 млн рублей, кредиторская — 40,7 млн рублей. Сейчас принимаются меры по стабилизации финансового положения. Это укрепление кадров, дальнейшее развитие управляющей компании», — рассказал Губин. В конце 2024 года компания заключила соглашения об отсрочке погашения задолженностей с ПАО «Т Плюс» и ЗАО «Газпром газораспределение Пермь», рассматривается договор с ООО «Новогор Прикамье». «Не сняты проблемы в работе с дебиторской задолженностью — ее ликвидность снижается. Принимаются меры по финансовому оздоровлению, проводится мониторинг по ранее заключенными контрактам. Планируемый срок финансового оздоровления компании — второй квартал 2025 года», — заявил Губин. ПМУП «ГКТХ» обслуживает 123 многоквартирных дома и 13 муниципальных объектов. Некоторые из них не удается привести в нормативное состояние. Однако компания рассчитывает сформировать шесть производственных участков и увеличить объем обслуживаемого жилого фонда и социальных объектов. К повторному рассмотрению доклада о деятельности ПМУП «ГКТХ» в августе организация должна предоставить план финансового оздоровления.
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© Служба новостей «URA.RU»
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