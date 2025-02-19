В центре Екатеринбурга встали все троллейбусы. Фото

20 февраля 2025 в 10:02 Размер текста - 17 +

На сетях работает аварийная бригада Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге утром 20 февраля на улицах Малышева, Карла Либкнехта и Толмачева встало движение троллейбусов из-за обрыва проводов. Общественный транспорт стоит на аварийке, а в центре собираются пробки, рассказал URA.RU читатель. «На Малышева огромная пробка, два троллейбуса перегородили две полосы движения. Аналогичная ситуация на Карла Либкнехта и Толмачева, но там транспорт движению не мешает. Сотрудники „Гортранса“ работают на сетях», — сказал собеседник. По словам другого, один из троллейбусов порвал сети, когда проезжал с поднятыми рогами. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в «Гортранс». Ответ будет опубликован, как только поступит. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге утром 20 февраля на улицах Малышева, Карла Либкнехта и Толмачева встало движение троллейбусов из-за обрыва проводов. Общественный транспорт стоит на аварийке, а в центре собираются пробки, рассказал URA.RU читатель. «На Малышева огромная пробка, два троллейбуса перегородили две полосы движения. Аналогичная ситуация на Карла Либкнехта и Толмачева, но там транспорт движению не мешает. Сотрудники „Гортранса“ работают на сетях», — сказал собеседник. По словам другого, один из троллейбусов порвал сети, когда проезжал с поднятыми рогами. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в «Гортранс». Ответ будет опубликован, как только поступит.