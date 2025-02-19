В Екатеринбурге утром 20 февраля на улицах Малышева, Карла Либкнехта и Толмачева встало движение троллейбусов из-за обрыва проводов. Общественный транспорт стоит на аварийке, а в центре собираются пробки, рассказал URA.RU читатель.
«На Малышева огромная пробка, два троллейбуса перегородили две полосы движения. Аналогичная ситуация на Карла Либкнехта и Толмачева, но там транспорт движению не мешает. Сотрудники „Гортранса“ работают на сетях», — сказал собеседник. По словам другого, один из троллейбусов порвал сети, когда проезжал с поднятыми рогами.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в «Гортранс». Ответ будет опубликован, как только поступит.
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