В Екатеринбурге парень пришел в гости к друзьям и умер

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
На месте ЧП работали следователи (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге возле высотки на улице Вайнера, 21 нашли труп 18-летнего мужчины. По предварительным данным, он гостил у своих друзей. Об этом URA.RU рассказал жилец дома.

«В квартире на 18-м этаже они были втроем. В момент ЧП знакомые погибшего находились в других комнатах», — сказал собеседник агентства.

По его словам, погибший проживал в этом же доме. «Знаю, что у него недавно умер дедушка. Он сильно переживал это», — заключил собеседник.

О трагедии стало известно вечером 19 февраля. Комментариев от свердловских силовых структур нет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге возле высотки на улице Вайнера, 21 нашли труп 18-летнего мужчины. По предварительным данным, он гостил у своих друзей. Об этом URA.RU рассказал жилец дома. «В квартире на 18-м этаже они были втроем. В момент ЧП знакомые погибшего находились в других комнатах», — сказал собеседник агентства. По его словам, погибший проживал в этом же доме. «Знаю, что у него недавно умер дедушка. Он сильно переживал это», — заключил собеседник. О трагедии стало известно вечером 19 февраля. Комментариев от свердловских силовых структур нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...