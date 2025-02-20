В Екатеринбурге парень пришел в гости к друзьям и умер

На месте ЧП работали следователи (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге возле высотки на улице Вайнера, 21 нашли труп 18-летнего мужчины. По предварительным данным, он гостил у своих друзей. Об этом URA.RU рассказал жилец дома.

«В квартире на 18-м этаже они были втроем. В момент ЧП знакомые погибшего находились в других комнатах», — сказал собеседник агентства.

По его словам, погибший проживал в этом же доме. «Знаю, что у него недавно умер дедушка. Он сильно переживал это», — заключил собеседник.

О трагедии стало известно вечером 19 февраля. Комментариев от свердловских силовых структур нет.